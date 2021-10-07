Главное блюдо меню Нового 2022 года: какой чудодейственное действо совершить, чтобы все были здоровы и счастливы

Каждый год россияне празднуют Новый год с большим размахом. Хозяйки старательно готовятся к нему, порой уделяя на подготовку дни, недели и даже месяцы. После праздника вся страна делает перерыв. Столы ломятся от традиционных блюд. А украшают новогодний ужин смешанные ароматы свежесрубленных елей и любимого новогоднего десерта- мандаринов. А также хлопушек и брызгами шампанского.
В 2022 году традиционно наступит Новый год в одном из знаков лунного китайского календаря. В этот раз к нам в гости постучится черный водяной Тигр, который не является фанатом больших и шумных компаний. Поэтому для того, чтобы следующий год был максимально удачным, год стоит встречать в кругу родных и близких за праздничным столом в теплой домашней атмосфере. Праздничное меню на Новый год 2022 может быть самым разнообразным — Тигр животное всеядное, поэтому и особых предостережений относительно праздничного стола нет.
Есть одно блюдо, которое поможет почтить приход именно Черного Водяного Тигра. И это Жареная утиная грудка с чесноком.
Шаг 1
Положите утиную грудку боком вниз на разделочную доску. Прорежьте небольшую щель сверху донизу, на 2/3 пути через утиную грудку. Приправьте солью и перцем.
Шаг 2
Разогрейте духовку до 400 градусов F (200 градусов C).
Шаг 3
Разогрейте сковороду на среднем огне. Положите утиную грудку боком вниз на горячую сковороду; готовьте пока не подрумянится около 30 секунд. Переверните и повторите с другой стороны.
Шаг 4
Перенесите утиную грудку на чистую рабочую поверхность, кожей вниз. Поместите 3 или 4 полоски чеснока в разрез. Положите веточку розмарина поверх чеснока; сверху добавьте оставшиеся полоски чеснока. Положите кожу стороной вверх на противень для выпечки.
Шаг 5
Выпекайте в разогретой духовке около 10 минут. Накройте алюминиевой фольгой. Дайте отдохнуть в течение 5 минут перед нарезкой.
Для того чтобы это блюдо стало главным на столе и принесло в дом достаток: положите перед запеканием в утку монету, желательно старинную. Так воздействие будет сильнее, а благополучие продержится дольше.