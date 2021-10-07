Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда можно будет увидеть звездопад Южной Тауриды в ноябре 2021 года?

9:00:4110/7/2021Фото: Pixabay
0

Звездопад Южной Тауриды пройдет уже в этом ноябре. Но смогут ли жители России понаблюдать за падением звезд?‎

Звездопад не совсем то, о чем думаю большинство людей. Как оказалось, падают вовсе не звезды
Звездопад не совсем то, о чем думаю большинство людей. Как оказалось, падают вовсе не звезды

В ноябре этого года произойдет удивительное и редкое явление — звездопад. Многие видели его в фильмах, на картинах или фотографиях, но не каждому доводилось понаблюдать за этим в реальной жизни. Что для этого нужно? Знание необходимых дат и терпение. Если застать космическое явление, может получиться ни один прекрасный снимок. Но вот беда — а звезды ли падают с неба? Или все-таки все то, что мы слышали — преувеличение?

Что же на самом деле падает, если не звезды?

К сожалению, такое прекрасное явление как звездопад — не то, чем кажется. Объясняется это предельно просто. Падают с неба далеко не звезды. Падают метеоры. Чаще всего падает несколько метеоров, создавая тем самым метеорный ‎поток. Именно они попадают в земную атмосферу и сгорают в ней, из-за чего образуется яркое свечение. Если метеориты все же падают на Землю, фактически это явление становится метеорным дождем. За последние века подобное фиксировалось лишь дважды: в 1833 и 1966 годах. Именно поэтому правильнее всего будет называть данное явление метеорным потоком.

Наблюдение за метеорным потоком — вещь достаточно систематическая, ведь их падение известно заранее.

Когда произойдет ноябрьский звездопад? Будет ли видно его в России?

Звездопад Южной Тауриды начался еще в сентябре 2021 года — 28 сентября. Однако это только начало. Самый пик метеорного потока ожидается в начале ноября: 4 и 5 числа, соответственно. Как раз в это время начинается новолуние, которое делает это чудесное событие еще необычнее, ведь период молодой Луны — время, дающее человеку новые силы на свершения. Возможно, именно в этот день стоит загадать самое заветное желание.

Напомним, что сегодня, 7 октября, отмечается день святой мученицы Феклы. Считается, что брак, зарегистрированный в этот день, закрепляет узы любви на всю жизнь. Подробнее об этом вы сможете прочитать в нашем материале.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
космосзвездопадноябрь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Планируете понаблюдать за ноябрьским звездопадом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда можно будет увидеть звездопад Южной Тауриды в ноябре 2021 года?
9:00:41 10/7/2021
Когда можно будет увидеть звездопад Южной Тауриды в ноябре 2021 года?
Российские магазины рискуют остаться без пакетированных соков
8:42:29 10/7/2021
Российские магазины рискуют остаться без пакетированных соков
Актер Валерий Гаркалин в тяжелом состоянии переведен на ИВЛ
8:28:17 10/7/2021
Актер Валерий Гаркалин в тяжелом состоянии переведен на ИВЛ
БердскВ Бердске за прошедшую неделю горожане 42 раза жаловались на отсутствие отопления
8:10:10 10/7/2021
В Бердске за прошедшую неделю горожане 42 раза жаловались на отсутствие отопления
БердскВ Бердске 115 бизнесменов разъезжают на роскошных автомобилях из «золотого» списка Минпромторга России
7:56:12 10/7/2021
В Бердске 115 бизнесменов разъезжают на роскошных автомобилях из «золотого» списка Минпромторга России
В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания
7:41:46 10/7/2021
В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания
БердскВ р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей
7:27:58 10/7/2021
В р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей
Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем
7:17:57 10/7/2021
Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем
БердскВ Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом
7:11:47 10/7/2021
В Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом
Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката
7:04:53 10/7/2021
Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката