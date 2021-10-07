Когда можно будет увидеть звездопад Южной Тауриды в ноябре 2021 года?

В ноябре этого года произойдет удивительное и редкое явление — звездопад. Многие видели его в фильмах, на картинах или фотографиях, но не каждому доводилось понаблюдать за этим в реальной жизни. Что для этого нужно? Знание необходимых дат и терпение. Если застать космическое явление, может получиться ни один прекрасный снимок. Но вот беда — а звезды ли падают с неба? Или все-таки все то, что мы слышали — преувеличение?
Что же на самом деле падает, если не звезды?
К сожалению, такое прекрасное явление как звездопад — не то, чем кажется. Объясняется это предельно просто. Падают с неба далеко не звезды. Падают метеоры. Чаще всего падает несколько метеоров, создавая тем самым метеорный поток. Именно они попадают в земную атмосферу и сгорают в ней, из-за чего образуется яркое свечение. Если метеориты все же падают на Землю, фактически это явление становится метеорным дождем. За последние века подобное фиксировалось лишь дважды: в 1833 и 1966 годах. Именно поэтому правильнее всего будет называть данное явление метеорным потоком.
Наблюдение за метеорным потоком — вещь достаточно систематическая, ведь их падение известно заранее.
Когда произойдет ноябрьский звездопад? Будет ли видно его в России?
Звездопад Южной Тауриды начался еще в сентябре 2021 года — 28 сентября. Однако это только начало. Самый пик метеорного потока ожидается в начале ноября: 4 и 5 числа, соответственно. Как раз в это время начинается новолуние, которое делает это чудесное событие еще необычнее, ведь период молодой Луны — время, дающее человеку новые силы на свершения. Возможно, именно в этот день стоит загадать самое заветное желание.
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