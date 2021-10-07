Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 7 октября 2021 года
Первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской
Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца
Преподобномученика Галактиона Вологодского
Народные праздники и приметы
Фёкла Заревница
В эту дату почитают память равноапостольной Феклы Иконийской.
Во многих областях с этого срока начинается отопительный сезон.
Женщины в этот праздник собирают свеклу и варят борщ. К нему пекут хлеб из муки первого помола. Этими блюдами следует накормить всех членов семьи, чтобы в доме был достаток и благополучие.
Этот день считается последним сроком сбора белого гриба.
Незамужние девушки гадают на суженого.
Много желудей – к теплой зиме и хлебному лету.
Приметы
- Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.
- Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.
- Каков октябрь, таков и апрель.
- В октябре луна в кругу – лето сухое будет.
- Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изменится.
Источник: my-calend.ru