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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 октября 2021 в России и мире

12:20:3010/7/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 7 октября 2021 года.

День прощения и счастья

• День вежливых людей
• День «Ты важен мне» (You Matter to Me Day)
• День Конституции в СССР
• День ванны (Bathtub Day)
• День вспоминания про тёплые вещи
• Праздник иконы Божией Матери Мирожская
• Славянский праздник урожая «Таусень» (Радогощь)
• Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day)
• Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» (World Day of Action for Decent Work)
• День образования штабных подразделений МВД РФ
• День памяти преподобного Никандра Псковского
• День памяти святой равноапостольной Фёклы Иконийской
• День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ
• Зороастрийский праздник Хварны
• День московской промышленности
• День внутренней красоты (National Inner Beauty Day) - США
• День прощения и счастья (National Forgiveness & Happiness Day) - США
• День кренделя в шоколаде (National Chocolate Covered Pretzel Day) - США
• День светодиодной лампы (National LED Light Day) - США
• День поэзии (National Poetry Day) - Великобритания
• День библиотекаря - Армения
• День учителя - Лаос
• День хорошего отношения (Day of Good Treatment) - Пуэрто-Рико
• День диагностики депрессии (National Depression Screening Day) - США
• Международный фестиваль гитары - Аргентина
• День национального цветка (National Flower Day) - США
• День кофе-фраппе (National Frappe Day) - США
• Праздник победы светлых сил «Дасара» (Mysore Dasara) - Индия
• День «Принесите свою Библию в школу» (Bring Your Bible to School Day) - США
• Торговый праздник - Антигуа и Барбуда
• День памяти Пресвятой Девы Марии Розарии - Испания
• День ассоциации ветеранов МВД - Украина
• День деревень и народов (Village and Tribe Day) - Иран
• День гражданской авиации - Кыргызстан
• День банковского работника - ПМР
• Махараджа Аграсен Джаянти (Agrasen Jayanti) - Индия
• Праздник девяти ночей «Наваратри» (Sharad Navaratri) - Индия
• День вооружённых сил (Day of the Armed Forces of Montenegro) - Черногория
• День страданий имама Резы (Martyrdom of Imam Reza) - Иран
• Именины у Владислава, Галактиона, Андрея, Павла, Марии, Сергея
• Фёкла Заревница (Замолотки)

Важные события
• 7 октября 1604 года основан город Томск
• 7 октября 1806 года получен патент на копировальную бумагу
• 7 октября 1826 года открылась первая в США железная дорога
• 7 октября 1930 года основан Московский государственный агроинженерный университет (МГАУ)
• 7 октября 1940 года Красногорск получил статус города
• 7 октября 1949 года образована Германская Демократическая Республика (ГДР)
• 7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире совершила полный облет Луны и сфотографировала обратную сторону
• 7 октября 1999 года обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов, самого высокого уровня безопасности системы

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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