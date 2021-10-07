Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пик мощной магнитной бури начнется 10 октября 2021. Когда метеопаты ощутят облегчение

12:00:5510/7/2021Фото: Pixabay
0

Магнитная буря мешает планам и вредит здоровью не только пожилых, но и молодых людей. Чтобы как можно легче пережить этот период, нужно быть готовым к космическому шторму заранее.

Магнитная буря является результатом сильной солнечной активности
Магнитная буря является результатом сильной солнечной активности

Магнитные бури раз за разом докучают как пожилых, так и молодых людей. Уйти от этого, к сожалению, невозможно. Особенно тем, кто метеозависим. Однако каждый из нас может облегчить течение неблагоприятных дней. Для этого обязательно нужно знать дни, когда ожидаются магнитные бури.

Когда ждать магнитные бури в октябре 2021 года?

Ближайшая магнитная буря начнется буквально через 3 дня — 10 октября. Следующая ожидается 19 числа. Также есть подозрительные дни, которые могут стать причиной плохого самочувствия: 18, 20 и 21 октября.

В какие дни метеопаты смогут отдохнуть от солнечной активности?

Отдохнуть от последствий магнитных бурь получится с 11 по 17 октября, а также с 22 по 27. Однако стоит помнить, что прогноз может так или иначе измениться, поэтому есть необходимость следить за этим на нашем сайте.

Какие последствия для здоровья несут магнитные бури?

Известным симптомом каждой магнитной бури является головная боль. Также многие люди во время излишней солнечной активности ощущают тошноту, слабость, учащенное сердцебиение и повышение давления. Но все это далеко не самое страшное, ведь магнитная буря способна вызвать обострение хронических заболеваний, а также инсульт и инфаркт.

Из-за этого проблема магнитных бурь становится крайне важна и актуально.

Как с этим бороться?

Чтобы как можно легче пережить магнитную бурю, нужно не только знать, когда она будет, но и подготовить необходимые лекарства. Идеальным решением будет обсуждение вашего состояния с лечащим врачом, чтобы он смог назначить самое нужное.

Также не стоит забывать, что в неблагоприятные дни лучше всего забыть о физическом труде, длительном времяпровождении за смартфоном или компьютером, а также о вождении автомобиля.

Кроме этого, лучше всего изменить свой рацион: отказаться от вредной пищи, таурина, кофеина и чрезмерного употребления алкоголя.

Напомним, что вчера, 6 октября, стало известно, как чувствуют себя наши подписчики после очередного солнечного всплеска. Подробности в материале.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
октябрьмагнитная буряметеозависимостьметеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Расскажите о том, как вы переживаете магнитные бури

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пик мощной магнитной бури начнется 10 октября 2021. Когда метеопаты ощутят облегчение
12:00:55 10/7/2021
Пик мощной магнитной бури начнется 10 октября 2021. Когда метеопаты ощутят облегчение
Бастрыкин наградит жестоко избитого приезжими в метро москвича, заступившегося за девушку
11:57:02 10/7/2021
Бастрыкин наградит жестоко избитого приезжими в метро москвича, заступившегося за девушку
В Новосибирске 35 девушек решили заработать на своей девственности
11:42:30 10/7/2021
В Новосибирске 35 девушек решили заработать на своей девственности
В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию от коронавируса 
11:29:05 10/7/2021
В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию от коронавируса 
Путин не проставляется в день рождения, заявил пресс-секретарь президента Песков
11:12:02 10/7/2021
Путин не проставляется в день рождения, заявил пресс-секретарь президента Песков
В полиции потребовали денег за дежурство у депутата горсовета Новосибирска
11:03:05 10/7/2021
В полиции потребовали денег за дежурство у депутата горсовета Новосибирска
Можно ли на выходные 9 и 10 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
11:00:31 10/7/2021
Можно ли на выходные 9 и 10 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Россиянам рассказали, как не разориться на отоплении
10:45:56 10/7/2021
Россиянам рассказали, как не разориться на отоплении
БердскВ Бердске жители многоэтажки задыхаются от вони и сходят с ума от лая 30 собак в квартире на ул. К. Маркса
10:44:34 10/7/2021
В Бердске жители многоэтажки задыхаются от вони и сходят с ума от лая 30 собак в квартире на ул. К. Маркса
БердскБердск и Новосибирск ждет суровая зима в этом году
10:31:35 10/7/2021
Бердск и Новосибирск ждет суровая зима в этом году