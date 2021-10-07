Пик мощной магнитной бури начнется 10 октября 2021. Когда метеопаты ощутят облегчение

Магнитные бури раз за разом докучают как пожилых, так и молодых людей. Уйти от этого, к сожалению, невозможно. Особенно тем, кто метеозависим. Однако каждый из нас может облегчить течение неблагоприятных дней. Для этого обязательно нужно знать дни, когда ожидаются магнитные бури.
Когда ждать магнитные бури в октябре 2021 года?
Ближайшая магнитная буря начнется буквально через 3 дня — 10 октября. Следующая ожидается 19 числа. Также есть подозрительные дни, которые могут стать причиной плохого самочувствия: 18, 20 и 21 октября.
В какие дни метеопаты смогут отдохнуть от солнечной активности?
Отдохнуть от последствий магнитных бурь получится с 11 по 17 октября, а также с 22 по 27. Однако стоит помнить, что прогноз может так или иначе измениться, поэтому есть необходимость следить за этим на нашем сайте.
Какие последствия для здоровья несут магнитные бури?
Известным симптомом каждой магнитной бури является головная боль. Также многие люди во время излишней солнечной активности ощущают тошноту, слабость, учащенное сердцебиение и повышение давления. Но все это далеко не самое страшное, ведь магнитная буря способна вызвать обострение хронических заболеваний, а также инсульт и инфаркт.
Из-за этого проблема магнитных бурь становится крайне важна и актуально.
Как с этим бороться?
Чтобы как можно легче пережить магнитную бурю, нужно не только знать, когда она будет, но и подготовить необходимые лекарства. Идеальным решением будет обсуждение вашего состояния с лечащим врачом, чтобы он смог назначить самое нужное.
Также не стоит забывать, что в неблагоприятные дни лучше всего забыть о физическом труде, длительном времяпровождении за смартфоном или компьютером, а также о вождении автомобиля.
Кроме этого, лучше всего изменить свой рацион: отказаться от вредной пищи, таурина, кофеина и чрезмерного употребления алкоголя.
Напомним, что вчера, 6 октября, стало известно, как чувствуют себя наши подписчики после очередного солнечного всплеска. Подробности в материале.