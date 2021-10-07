Как связан преподобный Сергий Радонежский и куриный бульон? Кому помогает святой и очень сильная молитва на сегодня и всегда

8 октября Русской Православной Церковью отмечается важная дата: день памяти преподобного Сергия Радонежского. Этот день ассоциируется с победой человечества над страхом, а также над несвободой, которая мешает нам жить счастливо и благополучно.
История преподобного Сергия Радонежского
Преподобный Сергий Радонежский жил в XIV веке. Точный год рождения установить не удалось, но предполагается, что мужчина появился на свет либо в 1314, либо в 1322 году. За всю свою жизнь он не написал ни одного письменного труда, который мы бы могли использовать для своего просвещения. Однако, считается, что учиться у Сергия все-таки можно — в жизни.
При жизни Сергий стал основателем игумен Троице-Сергиева монастыря. Кроме этого, Сергий внес множество идей в русское духовенство. Речь идет не только о религиозных идеях, но и о мыслях народного сознания. Мужчина считал, что честь и слава — не то, к чему нужно стремиться. Самое главное, по его мнению, быть преданным Господу Богу.
Еще одним важным принципом Сергия был отказ от всего мирского. Он старался придерживаться чуть ли не аскетического образа жизни, считая, что это ведет человека к чистой душе. Этот образ жизни рассматривался в качестве страдания за Иисуса Христа. Кроме этого, подобное поведение осветляло душу и тело истязаемого.
До смерти Сергий заслужил уважения, равного древним святым. При этом мужчина никогда не зазнавался, чем еще больше приковывал к себе восхищение со стороны единомышленников. В 1392 году Сергий скончался и был канонизирован.
На сегодняшний день мощи преподобного находятся в соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Как связан Сергий Радонежский с куриным бульоном?
Куриный бульон — скромное блюдо на каждый день. Преподобный старался ограничивать себя в обывательских потребностях и жил не для тела, а для души. Именно поэтому всякая скромность в питании присуща идеям Сергия Радонежского.
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