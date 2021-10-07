Суперлуна в ноябре 2021 года: редкое астрономическое явление 19 ноября Лунной затмение сольется в Полнолунием: магия ночи в ритуалах

Луна имеет неизмеримое влияние на человеческие жизни. Чего только стоит лунная энергетика, помогающая или, напротив, мешающая в тех или иных делах. Однако иногда наступают дни, когда сила Луны настолько велика, что не воспользоваться ей будет большим упущением. Ведь каждый из людей может провести сильнейший ритуал на любовь, благополучие или привлечение денег в дом. И лучшими днями для этого являются, конечно же, новолуние и полнолуние.
6 октября, вчера, проходило новолуние. В этот день можно было провести эффективный ритуал на обогащение. Однако не стоит отчаиваться, если вы не успели, ведь такие явления происходят ежемесячно. Например, 20 октября состоится ближайшее полнолуние. Но лучшим вариантом для проведения ритуалов будет все-таки ноябрьское полнолуние, которое пройдет 19 ноября. Это связано с периодом суперлуны и затмением, которые выпадают как раз на дату полной Луны.
Два ритуала на деньги
Первый ритуал требует капельки терпения и кошелька. В кошелек необходимо поместить как можно больше денег. Затем переполненный кошелек нужно положить на подоконник, который будет находиться в свете луны. Кошелек необходимо оставить до утра в таком положении, а после до следующего полнолуния носить с собой. Первые три дня деньги, находящиеся в кошельке, тратить категорически запрещено.
Второй ритуал на привлечение денег требует трех монет. Их необходимо положить в левый карман одежды, которую вы часто носите. А в правый карман необходимо положить магнит. На этом не все: для проведения ритуала нужно зажечь свечу (лучше всего церковную) и сем раз попросить у высших сил материальной помощи. Просьба должна быть максимально искренней. Когда огонь стухнет, монеты нужно положить в кошелек. Хранить их в таком видео необходимо до наступления нового полнолуния.
Ритуал на любовь
Для этого ритуала нужно окно и лист бумаге. На листе необходимо написать приглашение для мужчины, который вам нужен. Это должен быть небольшой текст с чертами человека (как внешними, так и внутренними). Затем листок нужно положить на подоконник и прочитать текст вслух. Считается, что результат будет заметен примерно через месяц.
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