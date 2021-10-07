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Женское счастье приходит к каждой россиянке 18 октября в День женского счастья: красивые и волшебные открытки с праздником

4:00:0410/7/2021Фото: Pixabay
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День женского счастья празднуется трижды за год: 18 октября, 21 февраля и 11 июня. Задача всех этих дней — помочь женщинам всего мира перебороть депрессию и плохое настроение.

Для каждой женщины счастье определяется по-разному, но во всех случаях к нему нужно стремиться, чтобы сделать свою жизнь ярче и насыщеннее
Для каждой женщины счастье определяется по-разному, но во всех случаях к нему нужно стремиться, чтобы сделать свою жизнь ярче и насыщеннее

18 октября 2021 года наступит международный праздник — День женского счастья. Он несет с собой лишь благие намерения.

История прекрасного праздника

Этот праздник появился в 2017 году благодаря американке Карин Рокинд. Жительница Соединенных Штатов Америки решила, что в мире слишком много негатива, которые касаются женщин. И это не просто слова, ведь статистика показывает, что именно женщины чаще всего страдают психическими расстройствами. Именно поэтому Карин Рокинд решила, что настало время для борьбы с депрессией среди прекрасного пола. Причем этот праздник решили отмечать не только 18 октября, но и 21 февраля, а также 11 июня.

Эта прекрасная инициатива достигла международного уровня. Если ранее вы праздновали этот день или даже не слышали о нем, то стоит начать. Это еще один хороший повод, чтобы ярко провести время, поздравить близкую подругу или родственницу, а также добавить в этот мир капельку счастья.

Счастье для каждой женщины познается по-разному, но одно можно сказать точно — оно есть, и оно заслуживает того, чтобы его было как можно больше. Именно поэтому нужно способствовать распространению таких светлых дат.

Открытки к Дню женского счастья




Отметим, что лучшим подарком в этот прекрасный день будет ваши внимание и забота. Будьте счастливы.

Напомним, что в октябре ожидается серия магнитных бурь. О последствиях и способах борьбы с космическим штормом вы сможете узнать из нашего материала.

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