В рубрику "Сообщи свои новости" написал Константин:
Рэм хочет быть главврачом, наладить информатизацию. А ничего, что единственный в городе, выезжающий на домашние вызовы уролог ушел в отпуск на 2 недели???? Лежачим больным требуется плановая урологическая помощь. А в регистратуре говорят, ждите 2 недели, или везите в приемный покой. Лежачего больного везти для плановой замены катетера? То есть, наша Бердская медицина решила, пусть лежачие сами в больницу съездят для получения медицинской помощи, нежели отправить вместо ЕДИНСТВЕННОГО, ушедшего в отпуск специалиста, другого, умеющего произвести замену медицинского прибора. Хотя я о чем... Онкологическая помощь ушла в городе в ноль, нет врачей, да, можно продолжать и дальше, врачи закончились.... Успехи Бердской медицины отражены в награждении Дробинской.. Р.S. как решить вопрос по урологической помощи от госмедицины для человека 80-и лет, оплатившего взносы на медицину за свою трудовую жизнь???