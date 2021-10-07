Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как решить вопрос по урологической помощи от госмедицины для человека 80-и лет, оплатившего взносы на медицину за свою трудовую жизнь???

1:23:4110/7/2021
0

Единственный в городе, выезжающий на домашние вызовы уролог ушел в отпуск на 2 недели???? Лежачим больным требуется плановая урологическая помощь. А в регистратуре говорят, ждите 2 недели, или везите в приемный покой. Лежачего больного везти для плановой замены катетера?

Врач скорой помощи обматерил мать на просьбу надеть бахилы
Горожанин в шок от медицины Бердска

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Константин:

Рэм хочет быть главврачом, наладить информатизацию. А ничего, что единственный в городе, выезжающий на домашние вызовы уролог ушел в отпуск на 2 недели???? Лежачим больным требуется плановая урологическая помощь. А в регистратуре говорят, ждите 2 недели, или везите в приемный покой. Лежачего больного везти для плановой замены катетера? То есть, наша Бердская медицина решила, пусть лежачие сами в больницу съездят для получения медицинской помощи, нежели отправить вместо ЕДИНСТВЕННОГО, ушедшего в отпуск специалиста, другого, умеющего произвести замену медицинского прибора. Хотя я о чем... Онкологическая помощь ушла в городе в ноль, нет врачей, да, можно продолжать и дальше, врачи закончились.... Успехи Бердской медицины отражены в награждении Дробинской.. Р.S. как решить вопрос по урологической помощи от госмедицины для человека 80-и лет, оплатившего взносы на медицину за свою трудовую жизнь???

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
урологлежачийбольной пациент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сталкивались с такой ситуацией?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления спецам на День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ 7 октября
1:15:22 10/7/2021
Поздравления спецам на День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ 7 октября
Фёкла Заревница: что срочно нужно сделать 7 октября хозяйкам, чтобы богатство было в доме целый год. И не оставьте свеклу на грядках
1:00:00 10/7/2021
Фёкла Заревница: что срочно нужно сделать 7 октября хозяйкам, чтобы богатство было в доме целый год. И не оставьте свеклу на грядках
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 октября 2021 в России и мире
12:20:30 10/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 октября 2021 в России и мире
БердскПогода в Бердске 7 октября 2021: снегопад прогнозируют в этот день бердчанам
11:30:57 10/6/2021
Погода в Бердске 7 октября 2021: снегопад прогнозируют в этот день бердчанам
Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:17 10/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Почти 4,8 млн жизней землян унес коронавирус с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года
10:30:43 10/6/2021
Почти 4,8 млн жизней землян унес коронавирус с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года
Сколько денег зарабатывает королева Великобритании: из чего состоит доход королевской семьи
10:00:58 10/6/2021
Сколько денег зарабатывает королева Великобритании: из чего состоит доход королевской семьи
Знаки зодиака среди женщин, которые быстро с вами расстаются и очень быстро находят новую любовь
8:30:19 10/6/2021
Знаки зодиака среди женщин, которые быстро с вами расстаются и очень быстро находят новую любовь
Вирусная нагрузка одинакова у вакцинированных и невакцинированных людей при заражении коронавирусом: новое исследование
6:00:35 10/6/2021
Вирусная нагрузка одинакова у вакцинированных и невакцинированных людей при заражении коронавирусом: новое исследование
Необходимо вакцинировать 90% населения земли, чтобы положить конец пандемии коронавируса
5:30:36 10/6/2021
Необходимо вакцинировать 90% населения земли, чтобы положить конец пандемии коронавируса