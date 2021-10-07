В Бердске бригада скорой помощи увезла ученика школы №10 в травмпункт после игры в волейбол на физкультуре

Стало известно, из-за чего учащегося школы №10 увезли вчера, 6 октября, на «скорой» в Бердске.
Напомним, ранее сообщалось, что около учебного заведения были замечены не одна, а две бригады скорой помощи. Ребенок якобы повредил ногу на уроке физкультуры.
Директор школы №10 «Пересвет» Татьяна Чуркина подтвердила сегодня, 7 октября «Курьер.Среда», что ученик 7 класса получил вывих, играя в волейбол.
- Мальчик просто упал. Его отвезли в травмпункт. Все нормально. Он сегодня уже на занятиях, - прокомментировала Татьяна Валерьевна.
Как стало известно, две машины скорой помощи руководство школы вызвало, так как в одной из бригад не было носилок. По словам Татьяны Чуркиной, то, что произошло в десятой школе, происходит и в других учебных заведениях. Волноваться не стоит. Школьник чувствует себя хорошо.
Напомним, что скоро российские школьники уйдут на каникулы. Осенью ребята будут отдыхать семь дней - с 1 ноября по 7 ноября 2021 года включительно. В Новосибирской области школы имеют право сами устанавливать даты каникул, но, как правило, все учебные заведения подчиняются рекомендациям министерства образования России.