«Ковидные пальцы»: ученые выявили новый опасный симптом коронавируса

Новый симптом зафиксировали исследователи из Парижского университета, которые уверены, что нашли истинную причину появления похожих на следы обморожения ранок на пальцах ног, а иногда и рук у заразившихся коронавирусом.
Как считают исследователи, «ковидные пальцы» — это побочный эффект сопротивления организма вирусу. При этом они смогли выявить те участки иммунной системы, которые вызывают подобные симптомы.
Как распознать «ковидный палец»?
Специалисты утверждают, что симптомы могут проявиться в любом возрасте, однако чаще всего страдают дети и подростки. Для кого-то все проходит безболезненно, а других беспокоит сильная боль, зуд, язвы и опухоли.
Отметим, пораженные участки пальцев ног, а иногда и рук приобретают красноватый или фиолетовый оттенок. У некоторых людей возникают болезненные утолщения, иногда кожа становится грубой и шероховатой. Порой при этом выделяется гной. Симптомы могут сохраняться неделями, а то и месяцами.
Многочисленные исследования причин возникновения такого необычного симптома показали, что во всем могут быть виноваты два элемента иммунной системы, отвечающие за борьбу организма с вирусами.
Один из них — это антивирусный белок интерферон первого типа, а второй — антитело, которое по ошибке атакует не только вторгшийся в организм вирус, но и клетки собственного тела.