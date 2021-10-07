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07.10
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«Ковидные пальцы»: ученые выявили новый опасный симптом коронавируса

1:53:0210/7/2021Фото: Pixabay
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Об этом заявили врачи и ученые при Парижском университете.

У вакцинированных людей такой симптом встречается реже

Новый симптом зафиксировали исследователи из Парижского университета, которые уверены, что нашли истинную причину появления похожих на следы обморожения ранок на пальцах ног, а иногда и рук у заразившихся коронавирусом.

Как считают исследователи, «ковидные пальцы» — это побочный эффект сопротивления организма вирусу. При этом они смогли выявить те участки иммунной системы, которые вызывают подобные симптомы.
Как распознать «ковидный палец»?

Специалисты утверждают, что симптомы могут проявиться в любом возрасте, однако чаще всего страдают дети и подростки. Для кого-то все проходит безболезненно, а других беспокоит сильная боль, зуд, язвы и опухоли.

Отметим, пораженные участки пальцев ног, а иногда и рук приобретают красноватый или фиолетовый оттенок. У некоторых людей возникают болезненные утолщения, иногда кожа становится грубой и шероховатой. Порой при этом выделяется гной. Симптомы могут сохраняться неделями, а то и месяцами.

Многочисленные исследования причин возникновения такого необычного симптома показали, что во всем могут быть виноваты два элемента иммунной системы, отвечающие за борьбу организма с вирусами.

Один из них — это антивирусный белок интерферон первого типа, а второй — антитело, которое по ошибке атакует не только вторгшийся в организм вирус, но и клетки собственного тела.

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