Как отдыхаем в ноябре 2021 года на праздники в России. Полный календарь выходных дней

Совсем скоро россияне смогут отдохнуть больше дней вместо привычных субботы и воскресенья. Это связано с праздниками страны. Так, ежегодно в ноябре граждане России смогут насладиться отдыхом на протяжении целых четырех дней. Безусловно, в том месяце большинство выходных выпадает на традиционные дни отдыха. При этом два дня россияне смогут дополнительно отдохнуть два дня из-за праздника.
В субботу россияне будут отдыхать 6, 13, 20 и 27 числа. В воскресенье - 7, 14, 21 и 28 числа. А вот в пятницу, 5 ноября, состоится тот самый день отдыха из-за праздника. Это связано с переносом с субботы 2 января по поводу празднования ноябрьского Дня народного единства.
В предстоящем календарном месяце значится только единственный праздничный день - это 4 ноября. Традиционно в этот день празднуется День народного единства. Памятная дата связана с историческими действиями - в 1612 году народное войско во главе Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского высвободили Москву от интервентов из Польши.
В 2021 год день памяти состоится в четверг. Ради беспрерывных выходных из-за праздника, власть страны превратила пятницу 5 ноября в нерабочий день. Теперь россияне смогут планировать поездку на отдых на целых четыре дня - с 4 ноября по 7 ноября включительно. все эти дни - законные выходные.
Также стоит помнить что согласно законодательству страны, предпраздничный день считается сокращенным днем. То есть, 3 ноября россияне будут работать меньше времени, чем обычно. Получается, что в ноябре будет одна короткая неделя с четырьмя рабочими днями.