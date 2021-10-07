Одновременное вакцинирование от ковида и гриппа: какими могут быть побочные эффекты, что говорят эксперты

С началом сентября 2021 года стартовала массовая вакцинация от гриппа. Параллельно продолжается борьба человечества с коронавирусом. Оба заболевания опасны, богаты на осложнения и имеют вирусную природу. Однако различия их возбудителей требуют отдельных прививок.
К середине осени число вакцинированных от корнавируса россиян достигло почти трети населения. Однако остановить заболевание можно, увеличив показатель вакцинации до 80%. Вспышки гриппа же последние несколько лет купировались после прививки 60% жителей страны.
Погода осенне-зимнего сезона создаёт благодатную почву для распространения как коронавируса, так и гриппа. Как же успеть натренировать иммунитет двумя вакцинами, при этом не навредив себе? Отвечают медики.
Перерыв необходим
Чаще всего грипп – зимний «гость» россиян. Поэтому прививаться от него принято с сентября по ноябрь. Это позволяет иммунитету подготовиться к встрече с реальным возбудителем заболевания.
По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, между прививками от гриппа и коронавируса должно пройти не меньше 30-ти дней. После каждой из процедур нужно особенно беречь себя от встречи с вирусами.
Аналогичная позиция у руководителя Центра формирования здорового образа жизни Ирины Добрецовой. Хорошо будет первым делом вакцинироваться от коронавируса, а когда иммунитет станет устойчивее – готовиться к декабрьской вспышке гриппа.
Нагрузка и путаница
Вакцинация от разных вирусов в одном и том же месяце – серьёзное испытание для организма. Препараты, влияющие на иммунитет, могут наградить мощными «побочками», не создав защиты ни к одному, ни к другому заболеванию.
Профессор вирусологии Александр Шестопалов считает, что прививаясь без временного промежутка, человек может спутать побочное действие одной вакцины с другой, ведь обе вызывают похожие недомогания в ответ на введение.
Не выбирать, а сочетать
Отказываться от прививки против гриппа в пользу профилактики коронавируса – опасное решение. Ведь поймав грипп, можно настолько ослабить иммунитет, что он станет уязвим и для коронавируса, несмотря на законченную вакцинацию.
Комбинация обоих заболеваний может иметь самые серьёзные последствия даже для молодого и сильного организма. Об этом предупреждает и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Ведь одна вакцина никак не даст защиты от разных вирусов.