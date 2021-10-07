Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Одновременное вакцинирование от ковида и гриппа: какими могут быть побочные эффекты, что говорят эксперты

3:29:1010/7/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

К середине осени число вакцинированных от корнавируса россиян достигло почти трети населения.

Отказываться от прививки против гриппа в пользу профилактики коронавируса – опасное решение
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Необходимо вакцинировать 90% населения земли, чтобы положить конец пандемии коронавируса

Необходимо вакцинировать 90% населения земли, чтобы положить конец пандемии коронавирусаВ Израиле разрешили заходить в помещения лишь двум категориям граждан: вакцинированным третьей дозой или недавно переболевшим ковидомЕщё 595 новости

С началом сентября 2021 года стартовала массовая вакцинация от гриппа. Параллельно продолжается борьба человечества с коронавирусом. Оба заболевания опасны, богаты на осложнения и имеют вирусную природу. Однако различия их возбудителей требуют отдельных прививок.

К середине осени число вакцинированных от корнавируса россиян достигло почти трети населения. Однако остановить заболевание можно, увеличив показатель вакцинации до 80%. Вспышки гриппа же последние несколько лет купировались после прививки 60% жителей страны.

Погода осенне-зимнего сезона создаёт благодатную почву для распространения как коронавируса, так и гриппа. Как же успеть натренировать иммунитет двумя вакцинами, при этом не навредив себе? Отвечают медики.

Перерыв необходим

Чаще всего грипп – зимний «гость» россиян. Поэтому прививаться от него принято с сентября по ноябрь. Это позволяет иммунитету подготовиться к встрече с реальным возбудителем заболевания.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, между прививками от гриппа и коронавируса должно пройти не меньше 30-ти дней. После каждой из процедур нужно особенно беречь себя от встречи с вирусами.

Аналогичная позиция у руководителя Центра формирования здорового образа жизни Ирины Добрецовой. Хорошо будет первым делом вакцинироваться от коронавируса, а когда иммунитет станет устойчивее – готовиться к декабрьской вспышке гриппа.

Нагрузка и путаница

Вакцинация от разных вирусов в одном и том же месяце – серьёзное испытание для организма. Препараты, влияющие на иммунитет, могут наградить мощными «побочками», не создав защиты ни к одному, ни к другому заболеванию.

Профессор вирусологии Александр Шестопалов считает, что прививаясь без временного промежутка, человек может спутать побочное действие одной вакцины с другой, ведь обе вызывают похожие недомогания в ответ на введение.

Не выбирать, а сочетать

Отказываться от прививки против гриппа в пользу профилактики коронавируса – опасное решение. Ведь поймав грипп, можно настолько ослабить иммунитет, что он станет уязвим и для коронавируса, несмотря на законченную вакцинацию.

Комбинация обоих заболеваний может иметь самые серьёзные последствия даже для молодого и сильного организма. Об этом предупреждает и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Ведь одна вакцина никак не даст защиты от разных вирусов.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ставите прививки от гриппа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как отдыхаем в ноябре 2021 года на праздники в России. Полный календарь выходных дней
3:16:28 10/7/2021
Как отдыхаем в ноябре 2021 года на праздники в России. Полный календарь выходных дней
Минфин подсчитал, сколько зарабатывают самозанятые в России за один день
3:01:21 10/7/2021
Минфин подсчитал, сколько зарабатывают самозанятые в России за один день
Можно ли 8 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?
3:00:50 10/7/2021
Можно ли 8 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?
7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет
2:35:17 10/7/2021
7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет
Строжайшие запреты на несколько дел в день памяти чудотворца Сергия Радонежского 8 октября. Текст спасительной молитвы
2:30:59 10/7/2021
Строжайшие запреты на несколько дел в день памяти чудотворца Сергия Радонежского 8 октября. Текст спасительной молитвы
БердскВ Бердске бригада скорой помощи увезла ученика школы №10 в травмпункт после игры в волейбол на физкультуре
2:19:16 10/7/2021
В Бердске бригада скорой помощи увезла ученика школы №10 в травмпункт после игры в волейбол на физкультуре
Звезды в космосе: как наших артистов отправили на МКС
2:14:11 10/7/2021
Звезды в космосе: как наших артистов отправили на МКС
День вежливых людей 7 октября – праздник посвящен президенту России Владимиру Путину
2:00:40 10/7/2021
День вежливых людей 7 октября – праздник посвящен президенту России Владимиру Путину
«Ковидные пальцы»: ученые выявили новый опасный симптом коронавируса
1:53:02 10/7/2021
«Ковидные пальцы»: ученые выявили новый опасный симптом коронавируса
Всех штабистов с Днем штабных подразделений МВД: чудесные поздравления 7 октября
1:45:00 10/7/2021
Всех штабистов с Днем штабных подразделений МВД: чудесные поздравления 7 октября