7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет

7 октября, в свой день рождения Владимир Путин будет работать в обычном режиме, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава государства частенько проводит важные рабочие встречи в свой праздничный день.
-Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего, - добавил пресс-секретарь.
Он также объяснил, что у президента сейчас уже нет такой особой самоизоляции, на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.
Сегодня Путину исполнилось 69 лет.