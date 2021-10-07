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7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет

2:35:1710/7/2021Фото: Кремлин.ру
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Он собирается отметить праздник в кругу родных и близких.

Владимир Путин во время сентябрьского отпуска в Сибири

7 октября, в свой день рождения Владимир Путин будет работать в обычном режиме, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства частенько проводит важные рабочие встречи в свой праздничный день.

-Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего, - добавил пресс-секретарь.

Он также объяснил, что у президента сейчас уже нет такой особой самоизоляции, на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.

Сегодня Путину исполнилось 69 лет.

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праздникдень рожденияпрезидент россии
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