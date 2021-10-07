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В каких странах россияне могут вакцинироваться импортной прививкой от коронавируса: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и другими

2:31:5510/7/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Иногда у россиян возникает желание привиться импортной вакциной. Сделать это внутри страны пока невозможно.

Самым простым вариантом вакцинного туризма можно назвать Хорватию
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Россия предоставляет своим гражданам выбор из нескольких вакцин от коронавируса. Их принцип действия и состав разный, что позволяет охватить большую часть населения. Оба «Спутника», «Ковивак», вариации «Эпиваккороны» роднит одно – отечественный производитель.

Иногда у россиян возникает желание привиться импортной вакциной. Сделать это внутри страны пока невозможно. В начале октября 2021-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал одобрение отечественных вакцин за рубежом условием доступности иностранных в России. Позицию подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров. Поэтому ради той же «Модерны» россиянам придётся посетить другую страну.

Вакцинный туризм

В этой подборке собраны только те страны, где российские туристы могут рассчитывать на получение бесплатной прививки. Чтобы пересечь государственную границу, может понадобиться документ со свежим отрицательным результатом ПЦР-теста.

Самым простым вариантом вакцинного туризма можно назвать Хорватию. Там достаточно прийти в любой прививочный пункт в его рабочие часы. Из популярных вакцин в наличии могут быть «Pfizer», «AstraZeneca», «Johnson & Johnson» или «Moderna».

Запись на прививку не требуют в Черногории. Там туристов вакцинируют на базе официальных медучреждений. Кроме «Pfizer» и «AstraZeneca» в стране имеется препарат «Sinopharm».

Чуть сложнее получить прививку в Армении – запись не требуется, но в стране нужно пробыть не меньше 10-ти дней. Затем для туристов открыты все мобильные пункты Гюмри, Еревана и Капана. Из иностранных вакцин есть только «AstraZeneca».

Целых 3 месяца туристу предстоит прожить в Грузии, чтобы получить возможность привиться. Тогда медицинские учреждения Тбилиси, Кутаиси и Батуми предоставят выбор из вакцин «Sinovac», «Sinopharm», «Pfizer» и «AstraZeneca».

Дружелюбно настроены к туристам все прививочные пункты США. Там требуют предварительной записи через интернет или телефон. В наличии местные препараты «Johnson & Johnson», «Moderna» и «Pfizer».

Тем, кто решил привиться в Греции, понадобится получить временный номер AMKA. Его выдают в любой точке обслуживания KEP. Затем можно записываться на вакцинацию и выбирать препарат. Среди них «Moderna», «Johnson & Johnson», «Pfizer» и «AstraZeneca»

Получить вакцину в Сербии можно только на базе Белградского экспоцентра. Туристов там принимают с пятницы по воскресенье в период с 8:00 до 15:30. Записаться можно из любого отеля, вовлечённого в систему «e-Turista». Если цель поездки – прививка, придётся проживать именно в таком отеле. Среди доступных препаратов – «Pfizer», «Sinopharm» и «AstraZeneca».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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