Минфин подсчитал, сколько зарабатывают самозанятые в России за один день

Федеральная налоговая служба и Минфин подсчитали, что самозанятые граждане за всё время с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд, а их количество превысило 3,1 млн.
При этом надо добавить, что ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд, а средний размер их чека равняется 1330 рублям. Сумма уплаченного самозанятыми налога к началу октября составила более 20,4 млрд рублей.
Предположительно, ожидается кратный рост числа самозанятых до конца десятилетия. По прогнозам Минтруда, к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн, а к 2030-му может вырасти до 10−11 млн.
Напомним, что самозанятые в меньшей степени защищены с точки зрения социальных гарантий и прав. Нормы безопасности и охраны труда также могут соблюдаться лишь частично, указал управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.