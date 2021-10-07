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7 октября 2021 года будет очень тяжелым днем у трех знаков зодиака: кому не повезло сегодня

4:01:1410/7/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Сумасшедший, как в случае «чрезмерной реакции», «чрезмерного мышления» и «плохого суждения». Мы все переживем этот день, но некоторые из нас могут не выбраться из него, если мы не нанесем небольшой ущерб.

Сегодня вы можете испытывать сильные чувства по поводу того, что занимаетесь чем-то, о чем вы очень мало знаете

С Новолунием в стороне и Венерой в Стрельце, управляющей насестом, мы можем искать несколько любовных ссор, направляющихся в нашу сторону, а также пару серьезных недоразумений, которые могут привести к дальнейшим беспорядкам, пишет yourtango.com.

У каких трех знаков зодиака 7 октября 2021 года будет тяжелый день?

Хотя это не так уж и плохо, этот день действительно насыщен для Тельца, Водолея и Рыб.

Поскольку Луна сейчас в Скорпионе и для всех знаков зодиака, это означает проблемы, эгоизм и даже небольшую горечь.

Другими словами, приготовьтесь к грохоту. В этот день будет момент конфронтации и выбора, как с этим справиться.

С Венерой в Стрельце вы можете подумать, что все будет сплошь любовно-голубиным, но определенные знаки не следуют этому ходу мыслей, и, поскольку у нас также есть Лунный квадрат Сатурна , мы можем ожидать сумасшествия и в этом сочетании.

Сумасшедший, как в случае «чрезмерной реакции», «чрезмерного мышления» и «плохого суждения». Мы все переживем этот день, но некоторые из нас могут не выбраться из него, если мы не нанесем небольшой ущерб.

Знаки зодиака, у которых 7 октября 2021 года будет тяжелый день:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Скорпион Луна заставляет вас чувствовать себя беспокойно, Телец, и под этим подразумевается, что вы будете на грани, ожидая чего-то плохого.

Как будто вы чувствуете это костями; вы просто не можете доверять этому дню и «в глубине души знаете, что произойдет что-то плохое».

Это может быть паранойей с вашей стороны, так как ничто напрямую не угрожает вашему спокойствию, и тем не менее, это на вас: вы создадите ситуацию, которая вернет вам беспокойство, так что вы сможете испытать то, чего боитесь больше всего: плохой день.

Хотя вы отказались от идеи добавлять негатив в свою жизнь, этот день стал исключением из этого правила.

В вас есть мудрость, чтобы избавиться от этого негативного мышления, поэтому не тратьте слишком много времени на ожидание того, что что-то пойдет не так.

Не позволяйте своим мыслям становиться творческими в этом случае; у тебя есть выбор. На этот раз выбери более высокую дорогу, Телец.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня, Водолей, ты можешь захотеть убрать из картины себя самого. Вы действительно унижаете людей - да, вы оправданы в своих чувствах, однако ваш темп и ваша безумная потребность идти своим чередом становятся своего рода бременем для других.

Живите и дайте жить другим - вам не нужно контролировать повествование о чужом дне. Просто пройдите через это как можно лучше, не чувствуя необходимости контролировать эмоции остальных. Это Луна в Скорпионе работает с вами как с марионеткой.

Если это случилось с вами - отступите и дайте ему немного места. Вы можете чувствовать то, что чувствуете, но не можете заставлять кого-то другого чувствовать то, что вы переживаете. Каждый приходит со своим багажом, Водолей - еще раз: живи и дай жить другим.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Ваше слово дня - импульсивность, и хотя такая энергия может привести вас в любом направлении, сегодня не лучший день для вас, чтобы заняться тем, о чем вы мало что знаете.

Сегодня вы можете испытывать сильные чувства по поводу того, что занимаетесь чем-то, о чем вы очень мало знаете; в конце концов, разве не так начинается интерес и интрига с чем-то незнакомым?

И все же это НЕ тот день, чтобы начинать что-то новое. Вам обещана серьезность, а вы можете подписаться не на это. Итак, возьмите сегодня, чтобы сначала обдумать это, а затем окунуться, когда вы знаете, что это безопаснее.

Все в этом дне предупреждает вас, чтобы вы держали его в покое и все обдумывали. В такие дни не поощряются «прыжки веры» - не волнуйтесь, в ближайшие несколько дней у вас будет достаточно шансов вернуться к своим новым интересам.

Узнайте больше в ближайшие несколько дней, чтобы подготовиться к следующему приключению.

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знаки зодиакатяжелый день
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