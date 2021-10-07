7 октября 2021 года будет очень тяжелым днем у трех знаков зодиака: кому не повезло сегодня

С Новолунием в стороне и Венерой в Стрельце, управляющей насестом, мы можем искать несколько любовных ссор, направляющихся в нашу сторону, а также пару серьезных недоразумений, которые могут привести к дальнейшим беспорядкам, пишет yourtango.com.
У каких трех знаков зодиака 7 октября 2021 года будет тяжелый день?Хотя это не так уж и плохо, этот день действительно насыщен для Тельца, Водолея и Рыб.
Поскольку Луна сейчас в Скорпионе и для всех знаков зодиака, это означает проблемы, эгоизм и даже небольшую горечь.
Другими словами, приготовьтесь к грохоту. В этот день будет момент конфронтации и выбора, как с этим справиться.
С Венерой в Стрельце вы можете подумать, что все будет сплошь любовно-голубиным, но определенные знаки не следуют этому ходу мыслей, и, поскольку у нас также есть Лунный квадрат Сатурна , мы можем ожидать сумасшествия и в этом сочетании.
Сумасшедший, как в случае «чрезмерной реакции», «чрезмерного мышления» и «плохого суждения». Мы все переживем этот день, но некоторые из нас могут не выбраться из него, если мы не нанесем небольшой ущерб.
Знаки зодиака, у которых 7 октября 2021 года будет тяжелый день:
Телец (20 апреля - 20 мая)Скорпион Луна заставляет вас чувствовать себя беспокойно, Телец, и под этим подразумевается, что вы будете на грани, ожидая чего-то плохого.
Как будто вы чувствуете это костями; вы просто не можете доверять этому дню и «в глубине души знаете, что произойдет что-то плохое».
Это может быть паранойей с вашей стороны, так как ничто напрямую не угрожает вашему спокойствию, и тем не менее, это на вас: вы создадите ситуацию, которая вернет вам беспокойство, так что вы сможете испытать то, чего боитесь больше всего: плохой день.
Хотя вы отказались от идеи добавлять негатив в свою жизнь, этот день стал исключением из этого правила.
В вас есть мудрость, чтобы избавиться от этого негативного мышления, поэтому не тратьте слишком много времени на ожидание того, что что-то пойдет не так.
Не позволяйте своим мыслям становиться творческими в этом случае; у тебя есть выбор. На этот раз выбери более высокую дорогу, Телец.
Водолей (20 января - 18 февраля)Сегодня, Водолей, ты можешь захотеть убрать из картины себя самого. Вы действительно унижаете людей - да, вы оправданы в своих чувствах, однако ваш темп и ваша безумная потребность идти своим чередом становятся своего рода бременем для других.
Живите и дайте жить другим - вам не нужно контролировать повествование о чужом дне. Просто пройдите через это как можно лучше, не чувствуя необходимости контролировать эмоции остальных. Это Луна в Скорпионе работает с вами как с марионеткой.
Если это случилось с вами - отступите и дайте ему немного места. Вы можете чувствовать то, что чувствуете, но не можете заставлять кого-то другого чувствовать то, что вы переживаете. Каждый приходит со своим багажом, Водолей - еще раз: живи и дай жить другим.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Ваше слово дня - импульсивность, и хотя такая энергия может привести вас в любом направлении, сегодня не лучший день для вас, чтобы заняться тем, о чем вы мало что знаете.
Сегодня вы можете испытывать сильные чувства по поводу того, что занимаетесь чем-то, о чем вы очень мало знаете; в конце концов, разве не так начинается интерес и интрига с чем-то незнакомым?
И все же это НЕ тот день, чтобы начинать что-то новое. Вам обещана серьезность, а вы можете подписаться не на это. Итак, возьмите сегодня, чтобы сначала обдумать это, а затем окунуться, когда вы знаете, что это безопаснее.
Все в этом дне предупреждает вас, чтобы вы держали его в покое и все обдумывали. В такие дни не поощряются «прыжки веры» - не волнуйтесь, в ближайшие несколько дней у вас будет достаточно шансов вернуться к своим новым интересам.
Узнайте больше в ближайшие несколько дней, чтобы подготовиться к следующему приключению.