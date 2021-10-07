В Новосибирске убийцу 16-летней Карины Залесовой изолировали в колонии за 35 нарушений

7 октября в Новосибирске был изолирован внутри колонии Марк Коньков. Молодой человек осуждён на 9 лет за жестокое убийство 16-летней Карины Залесовой. Его могли бы освободить досрочно, но поведение Марка сыграло с ним злую шутку.
Напомним, убийство произошло 28 августа 2015 года, тогда Марк Коньков ещё был несовершеннолетним. Он пригласил девушку к себе домой, где зарезал её. Была версия, со стороны родителей, что молодые люди хотели вместе покончить с собой, Карина смогла сделать это, а Марк – нет.
В течение 6 лет заключения, парень получил 35 взысканий и ни одного поощрения, он также стоит на профилактических учётах.
Взыскания связаны с нарушением дисциплины и режима, а также уклонением от выполнения работ. В начале заключения он самостоятельно сделал огнестрельное оружие и пытался покончить с собой.
В режиме заключения со строгими условиями содержания он проведёт 6 месяцев, его ограничивают в правах на получение передач и свидания.