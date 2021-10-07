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В Бердске экстренно эвакуировали 35 человек в горящей многоэтажке Микрорайона

4:18:5010/7/2021Фото: МЧС
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Дознавателям предстоит выяснить приину возгорания.

Пожар произошел на восьмом этаже

Вчера вечером, 6 октября, водной из девятиэтажек Бердска произошел серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, жителей пришлось эвакуировать, но к счастью, обошлось без пострадавших.

Также стало известно, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры на восьмом этаже шел сильный дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 35 человек.

- Огонь уничтожил домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. На локализацию пожара у огнеборцев ушло пять минут, ещё несколько – на ликвидацию открытого горения, - сообщили в ведомстве.

Теперь специалистам предстоит выяснить, из-за чего произошел такой серьезный пожар.

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многоэтажкапожарэвакуация.
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