В Бердске экстренно эвакуировали 35 человек в горящей многоэтажке Микрорайона

Вчера вечером, 6 октября, водной из девятиэтажек Бердска произошел серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, жителей пришлось эвакуировать, но к счастью, обошлось без пострадавших.
Также стало известно, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры на восьмом этаже шел сильный дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 35 человек.
- Огонь уничтожил домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. На локализацию пожара у огнеборцев ушло пять минут, ещё несколько – на ликвидацию открытого горения, - сообщили в ведомстве.
Теперь специалистам предстоит выяснить, из-за чего произошел такой серьезный пожар.