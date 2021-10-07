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В Бердске отец пришел в ужас: Его 14-летнему сыну продали вейп в самом центре города

6:39:2310/7/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой/Скриншот с видео Алины Буровой
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Родитель недоумевает, как такое в центре города могло произойти. Редакция провела социальный эксперимент.

Ребенок признался, где купил вейп
Ребенок признался, где купил вейп

Неравнодушный отец 14-летнего ребенка Роман Иванов (имя и фамилия изменены по просьбе героя - прим.ред.) сообщил о якобы агрессивной продаже вейпов в Бердске.

Жалоба отца ребенка

Как рассказал «Курьер.Среда» Роман, на днях он обнаружил у своего сына вейп. Мужчина провел жесткий разговор с ребенком и тот признался, что приобрел его в подвальном помещении "Бухгалтера", в самом центре Бердска. Отец решил отправиться в магазин вместе с сыном, но на этот раз у подростка попросили паспорт.

- Этот магазин находится в центре. Место довольно людное. Там много детей ходит. Еще один магазин напротив них открылся. Это какой-то агрессивно-навязанный маркетинг. В нашей семье никто не курит. Сын у меня спортсмен. Друзей мы ему не подбираем. Он достаточно свободен в этом плане, но, видимо, смотрит на старших, кто курит. Хочу предупредить родителей. Я в первый раз в такой ситуации. Как защитить детей? Сегодня вейп, завтра уже и посерьезнее может быть, - высказался отец 14-летнего школьника.

Социальный эксперимент в магазине вейпов

«Курьер Среда» решил проверить на личном опыте, продают ли вейпы детям в вышеуказанном магазине и в каком случае сотрудники магазина потребуют у покупателя паспорт. Во время эксперимента паспорт не потребовался.

На вопрос: "А вы возраст покупателя определяете по лицу?". Продавец ответила так:

- Вы достаточно взросло выглядите,- сказала сотрудница.

- Просто вы паспорт не спрашивали,- высказался работник редакции.

- Обычно я спрашиваю,- ответила продавец вейпов.

После сотрудник представился журналистом, показал удостоверение и сообщил о жалобе родителя.

- Вы паспорт проверяете всегда у подростков? - задала вопрос корреспондент.

- Подростки есть, которые выглядят взрослыми. Если, например, они заходят и у них морщины. Есть постоянные просто покупатели, которые часто приходят, но детям ни в коем случае не продаем, - заявила продавец.

- Паспорт спрашиваете? - еще раз уточнила журналист.

- Конечно,- сказала сотрудница магазина.

Были ли раньше подобные случаи?

Далее в ходе диалога, стало известно, что в магазине был подобный инцидент, но тогда приходила мама девочки. Чека о покупке у родительницы не было, следовательно сотрудники не смогли определить, действительно ли покупка была совершена у них. Сама девочка на разбирательства с матерью не пришла.

Если жалоба поступает, то каковы действия?

В случае возникновения инцидентов сотрудники магазина вейпов и табачной продукции вызывают начальство. Происходит осмотр камер, которые находятся в магазине и тогда обе стороны выясняют, как то или иное могло произойти. К слову, в разговоре с сотрудницей торгового заведения, стало понятно, что о жалобе отца 14-летнего подростка она слышит впервые. Возможно, это произошло не в ее смену.

Разъяснение закона

Отметим, что согласно закону, вейпы и электронные сигареты приравниваются к обычным сигаретам. Их нельзя продавать несовершеннолетним, рекламировать в интернете, свободно выкладывать на витринах. За продажу несовершеннолетним перечисленной продукции установлена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет наказание в виде штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, для юридических лиц от – от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотино-содержащей продукции предусмотрена административная ответственность по ст. 6.23 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. В случае совершения указанных действий родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, размер штрафа для них составит от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Бердчане говорят, что напротив магазина вейпов есть еще один, который якобы манит подростков своей рекламой

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