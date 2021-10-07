В Бердске отец пришел в ужас: Его 14-летнему сыну продали вейп в самом центре города

Неравнодушный отец 14-летнего ребенка Роман Иванов (имя и фамилия изменены по просьбе героя - прим.ред.) сообщил о якобы агрессивной продаже вейпов в Бердске.
Жалоба отца ребенка
Как рассказал «Курьер.Среда» Роман, на днях он обнаружил у своего сына вейп. Мужчина провел жесткий разговор с ребенком и тот признался, что приобрел его в подвальном помещении "Бухгалтера", в самом центре Бердска. Отец решил отправиться в магазин вместе с сыном, но на этот раз у подростка попросили паспорт.
- Этот магазин находится в центре. Место довольно людное. Там много детей ходит. Еще один магазин напротив них открылся. Это какой-то агрессивно-навязанный маркетинг. В нашей семье никто не курит. Сын у меня спортсмен. Друзей мы ему не подбираем. Он достаточно свободен в этом плане, но, видимо, смотрит на старших, кто курит. Хочу предупредить родителей. Я в первый раз в такой ситуации. Как защитить детей? Сегодня вейп, завтра уже и посерьезнее может быть, - высказался отец 14-летнего школьника.
Социальный эксперимент в магазине вейпов
«Курьер Среда» решил проверить на личном опыте, продают ли вейпы детям в вышеуказанном магазине и в каком случае сотрудники магазина потребуют у покупателя паспорт. Во время эксперимента паспорт не потребовался.
На вопрос: "А вы возраст покупателя определяете по лицу?". Продавец ответила так:
- Вы достаточно взросло выглядите,- сказала сотрудница.
- Просто вы паспорт не спрашивали,- высказался работник редакции.
- Обычно я спрашиваю,- ответила продавец вейпов.
После сотрудник представился журналистом, показал удостоверение и сообщил о жалобе родителя.
- Вы паспорт проверяете всегда у подростков? - задала вопрос корреспондент.
- Подростки есть, которые выглядят взрослыми. Если, например, они заходят и у них морщины. Есть постоянные просто покупатели, которые часто приходят, но детям ни в коем случае не продаем, - заявила продавец.
- Паспорт спрашиваете? - еще раз уточнила журналист.
- Конечно,- сказала сотрудница магазина.
Были ли раньше подобные случаи?
Далее в ходе диалога, стало известно, что в магазине был подобный инцидент, но тогда приходила мама девочки. Чека о покупке у родительницы не было, следовательно сотрудники не смогли определить, действительно ли покупка была совершена у них. Сама девочка на разбирательства с матерью не пришла.
Если жалоба поступает, то каковы действия?
В случае возникновения инцидентов сотрудники магазина вейпов и табачной продукции вызывают начальство. Происходит осмотр камер, которые находятся в магазине и тогда обе стороны выясняют, как то или иное могло произойти. К слову, в разговоре с сотрудницей торгового заведения, стало понятно, что о жалобе отца 14-летнего подростка она слышит впервые. Возможно, это произошло не в ее смену.
Разъяснение закона
Отметим, что согласно закону, вейпы и электронные сигареты приравниваются к обычным сигаретам. Их нельзя продавать несовершеннолетним, рекламировать в интернете, свободно выкладывать на витринах. За продажу несовершеннолетним перечисленной продукции установлена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет наказание в виде штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, для юридических лиц от – от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотино-содержащей продукции предусмотрена административная ответственность по ст. 6.23 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. В случае совершения указанных действий родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, размер штрафа для них составит от двух тысяч до трех тысяч рублей.