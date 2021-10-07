Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На стройплощадке ледовой арены приступили к возведению билетных касс

4:40:2010/7/2021Фото: pixabay.com
0

На стройплощадке новой ледовой арены, согласно графику, строители приступили к новому фронту работ – монтажу ферм здания, где будут располагаться билетные кассы.

Новый ЛДС строят к молодежному чемпионату по хоккею

По проекту – это отдельное здание площадью 2,3 тысячи кв.м, в котором будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей. Сегодня строители монтируют металлокаркас здания, в ближайшее время приступят к устройству ограждающих конструкций.

«Сегодня строительство ледового дворца ведется строго по скорректированному в августе графику. Каждое направление находится на ежедневном контроле. Работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, устраивается профлист на кровле основной арены, на кровлях малых арен профлист уже уложен, начали поставлять алюминиевую ленту для устройства фальцевой кровли. Кроме того, заливаются монолитные гребенки и лестницы, обустраиваются полы и ледовый корт, сейчас ведется активная поставка стеклопакетов, которые сначала будут устанавливаться на малых аренах, затем – на основной. Нам удается запускать параллельно работы и по другим направлениям, как и запланировано в «догоночном» графике. Разработана дорожная карта по поэтапному запуску тепла на объект. Все эти мероприятия составлены с учетом ввода ЛДС в намеченные сроки – осенью 2022 года», – отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В данный момент на объекте работает более 500 человек.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
хоккейлдсарена
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужен Новосибирску ещё один ЛДС?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области собираются ввести обязательную вакцинацию
4:31:59 10/7/2021
В Новосибирской области собираются ввести обязательную вакцинацию
Школьные каникулы осенью 2021: когда начнутся и когда закончатся?
4:30:01 10/7/2021
Школьные каникулы осенью 2021: когда начнутся и когда закончатся?
БердскВ Бердске экстренно эвакуировали 35 человек в горящей многоэтажке Микрорайона
4:18:50 10/7/2021
В Бердске экстренно эвакуировали 35 человек в горящей многоэтажке Микрорайона
В Новосибирске убийцу 16-летней Карины Залесовой изолировали в колонии за 35 нарушений
4:04:43 10/7/2021
В Новосибирске убийцу 16-летней Карины Залесовой изолировали в колонии за 35 нарушений
7 октября 2021 года будет очень тяжелым днем у трех знаков зодиака: кому не повезло сегодня
4:01:14 10/7/2021
7 октября 2021 года будет очень тяжелым днем у трех знаков зодиака: кому не повезло сегодня
Чудеса великого святого Руси Сергия Радонежского: 8 октября день представления преподобного пред Всевышнем
4:00:41 10/7/2021
Чудеса великого святого Руси Сергия Радонежского: 8 октября день представления преподобного пред Всевышнем
Более 600 единиц современного медоборудования поступят в первичное звено здравоохранения региона в этом году
3:51:52 10/7/2021
Более 600 единиц современного медоборудования поступят в первичное звено здравоохранения региона в этом году
В Новосибирской области хотят ввести обязательную вакцинацию и QR-коды для кафе и ресторанов
3:41:05 10/7/2021
В Новосибирской области хотят ввести обязательную вакцинацию и QR-коды для кафе и ресторанов
Сильнейшие молитвы чудотворцу Сергею Радонежскому: перед экзаменом, помощь в любой нужде и чудесном исцелении
3:30:04 10/7/2021
Сильнейшие молитвы чудотворцу Сергею Радонежскому: перед экзаменом, помощь в любой нужде и чудесном исцелении
Одновременное вакцинирование от ковида и гриппа: какими могут быть побочные эффекты, что говорят эксперты
3:29:10 10/7/2021
Одновременное вакцинирование от ковида и гриппа: какими могут быть побочные эффекты, что говорят эксперты