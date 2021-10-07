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В Москве трое наглых кавказцев избили пассажира метро и напали с ножом на полицейского

5:05:2410/7/2021Фото: ТК Инцидент Новосибирск
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Пострадавший мужчина просто вступился за девушку, которую они унижали.

Фото с места происшествия

7 октября в сеть попало видео, на котором в московском метро трое дагестанцев избивают пассажира. Группа вела себя неподобающе во время поездки: громко обсуждали свои проблемы, матерились. Пассажиры вагона были крайне возмущены таким поведением и сделали замечание. Однако самоуверенные мужчины попросили высказать претензии им напрямую, кто имеет что-то против.

Смелая девушка так и сделала, высказав все, что она о них думает в открытой форме. Тогда трое парней начали угрожать и унижать её. Такого хамского поведения не выдержал 25-летний Роман – он вступился за пассажирку, после чего началась драка. Его начали избивать. Когда поезд приехал на станцию, нападавшие убежали. Позже всех троих задержали сотрудники УВД. Но даже при задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции. Задержанные оказались уроженцами Дагестана, один приехал в Москву на заработки буквально несколько дней назад.

Роман сейчас в больнице. У него сломан нос и кости лица.

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