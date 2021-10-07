В Лесосибирске мужчина зверски расчленил свою молодую жену

5 октября в Красноярском крае стало известно о зверском убийстве 20-летней девушки, которую расчленил ее собственный муж, а тело спрятал. Полиция региона обнаружила труп в районе местного гаражного кооператива «Северный». На место преступления сразу же выехали оперативники, которые смогли установить личность потерпевшей.
В ходе следственных мероприятий задержали подозреваемого - 24-летнего супруга девушки.
По данному убийству следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело. По версии ведомства, ночью 30 сентября супруги были у себя в квартире, в одном из домов Лесосибирска, где между ними разгорелся конфликт. Во время бытовой ссоры молодой человек несколько раз ударил девушку ножом. От полученных травм, она скончалась на месте.
Для того, чтобы скрыть преступление, мужчина спустя пару дней разрезал тело супруги, завернул в одеяло и спрятал.
На данный момент ранее судимый за кражи и угон подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. В ближайшее время его допросят, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.