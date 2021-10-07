Моргенштерн с женой появились на публике без обручальных колец

Фанаты скандального музыканта переживают, ведь после свадьбы молодожены не все время проводят вместе. Также в сети появились фото, на которых пара стоит без обручальных колец. Жена Моргенштерна Дилара возмутилась на предположения аудитории. Девушка считает, что в паре у каждого должно быть свое свободное и личное время. Молодая жена уверена, что после свадьбы она не обязана повсеместно сопровождать супруга. Такой позицией она поделилась в своем инстаграм-профиле.
Жену рэпера очень злит, когда ее спрашивают о том, почему она не сопровождает избранника на том или ином мероприятии.
Но девушка уверяет, что в их отношениях все хорошо, и переживать лишний раз не стоит. Добавим, раньше Дилара редко делилась подробностями личной жизни, но теперь стала это делать регулярно. На днях Дилара призналась, что страдает от осенней депрессии и просила поклонников посоветовать ей способ выйти из угнетенного состояния.
А вот сам Алишер всегда старается общаться со своими фанатами в позитивном настрое.