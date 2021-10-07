В Бердске установили новую игровую зону у «Содружества»

Для жителей ТОС «Содружество» установили новую детскую площадку во дворе домов по улице Красная Сибирь 96, 100, 102, 106, 112. Такой подарок бердчанам сделали в рамках проекта «Мир игр» - одного из победителей конкурса грантов в форме субсидий из бюджета города Бердска в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений, проводимых администрацией города.
Стоимость площадки составила 288 506 рублей. Во время работ были демонтированные старые непригодные для использования малые игровые формы и установлены новые (детская горка, качалка-балансир, детский спортивный комплекс, домик с горкой, детский лаз «башенный кран»).
Во время открытие был устроен целый праздник для детей сотрудниками МБУ "Городской центр культуры и досуга". На игровой площадке были проведены различные конкурсы и викторины. Без сладкого подарка не остался никто.