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07.10
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Из-за избиения заключенного в колонии Ефремова возбудили уголовное дело

6:08:4010/7/2021Фото: Pixabay
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Пока конкретных подозреваемых в деле нет.

Ведется расследование, после которого будет принято решение о наказании

В колонии Белгородской области следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Такое решение было сделано после публикации видео с избиением заключенного, сообщили в региональном ведомстве.

Отметим, что видеоролик с избиением появился несколько недель назад. После публикации данных о пытках в тюремной больнице в Саратовской области на нее вновь обратили внимание. На кадрах видно, как люди в форме заламывают руки полураздетому мужчине и бьют его по лицу.

Козырева сообщила, что видео датируется 2012 годом. Пока в деле нет конкретных подозреваемых, оно возбуждено по факту избиения.

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