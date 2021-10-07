Из-за избиения заключенного в колонии Ефремова возбудили уголовное дело

В колонии Белгородской области следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Такое решение было сделано после публикации видео с избиением заключенного, сообщили в региональном ведомстве.
Отметим, что видеоролик с избиением появился несколько недель назад. После публикации данных о пытках в тюремной больнице в Саратовской области на нее вновь обратили внимание. На кадрах видно, как люди в форме заламывают руки полураздетому мужчине и бьют его по лицу.
Козырева сообщила, что видео датируется 2012 годом. Пока в деле нет конкретных подозреваемых, оно возбуждено по факту избиения.