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Сергей Шойгу наказал военных, которые отправили почетный караул на венчание четы Романовых

6:31:4910/7/2021Фото: Википедия
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Всем им вынесены дисциплинарные взыскания.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в прошлую пятницу, 1 октября, сообщили в военном ведомстве.

-Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (венчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, - отмечают в ведомстве.

А наказание предусматривается за нарушения при исполнении должностных полномочий руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.

Какое им грозит наказание пока неизвестно.

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