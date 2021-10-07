Сергей Шойгу наказал военных, которые отправили почетный караул на венчание четы Романовых

Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в прошлую пятницу, 1 октября, сообщили в военном ведомстве.
-Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (венчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, - отмечают в ведомстве.
А наказание предусматривается за нарушения при исполнении должностных полномочий руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.
Какое им грозит наказание пока неизвестно.