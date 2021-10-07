В Бердске начмед Рэм Волков назвал «хайпом» слова Антона Иванова: Он грозился облить себя бензином ради кислорода для мамы в ковидном госпитале

Начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков прокомментировал действия Антона Иванова, который грозился облить себя бензином из-за того, что его матери медики якобы не предоставляли кислород.
Напомним, что заявление Антона Иванова произвело общественный резонанс. Его мама - Татьяна Грекова - пролежала в ковидном госпитале Бердска пять дней. За это время Антон успел привезти несколько баллонов с кислородом, а также лекарств. По словам матери, медики не оказывали ей лечения. На протяжении пяти суток женщина ждала результатов теста на коронавирус. 24 июля, в реанимации ЦГБ Бердска мать Антона Иванова скончалась. Спасти ее не удалось.
«Курьер.Среда» задал вопрос начмеду ЦГБ Бердска Рэму Волкову о поступлении подобных жалоб в больницу после обращения Антона Иванова. Как заверил редакцию Рэм Валерьевич, больше такого не происходило.
- Это была единственная жалоба, но ее назвать «жалобой» довольно сложно. Это больше же было такое обращение в СМИ, нежели жалоба. По тому факту, была проведена комплексная проверка Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и прочего. Те факты, которые описывал заявитель, не подтвердились. И даже стоял вопрос о встречном иске к человеку, чтобы люди понимали, где объективная ситуация есть и действительно проблема, а где есть больше какие-то эмоциональные всплески, либо как описывают это сейчас модным словом - «хайп»,- произнес Рэм Валерьевич 5 октября.
Кроме того, начмед ЦГБ заявил, что кислород и сейчас, и в тот момент, когда о нем говорил Антон Иванов - в достаточном количестве.
- Есть два решения вопроса с кислородом также, как во всей стране. У нас есть аппараты, которые прикроватно вырабатывают кислород, вынимая его из окружающего воздуха. Есть и центральная подводка, где чистый кислород идет и заправлен баллон по центральной магистрали. Более того, загадывать не будем по четвертой волне, но надеюсь успеем поставить еще такой промышленный концентратор, который будет заготавливать кислород вообще в промышленных объемах,- заявил Волков.
Отметим, что ранее Рэм Валерьевич в рамках интервью с «Курьер.Среда», признался готов ли он стать главврачом Бердска вместо Аллы Дробинской. Его ответ на вопрос читайте здесь.