В Бердске 115 бизнесменов разъезжают на роскошных автомобилях из «золотого» списка Минпромторга России

Многим россиянам сегодня доступна покупка автомобиля. Чаще всего бердчане выбирают скромные автомобили по средней рыночной цене от 200 000 рублей. Однако согласно данным налоговой службы, в Бердске есть владельцы очень дорогих автомобилей.
Как стало известно, «Курье.Среда» всего в Бердске транспортными средствами владеют 29 636 человек. Но заплатить налоги за них обязаны немного меньше бердчан - 28 954. Это связано с тем, что к некоторым транспортным средствам горожан применены налоговые льготы. Стоит отметить, что всего на жителей Бердска зарегистрировано 40 757 автомобилей, 630 лодок и катеров, а также три вертолета. Но налог заплатят лишь за 39 891 транспортных средств.
При этом из общей массы автомобилей - 35 114 легковушки. На мотоциклах и мотороллерах в городе гоняют лишь 912 человек, а вот грузовичков в Бердске - 2508. Среди бердчан пользуются спросом и снегоходы, мотосани. Такой экзотики в Бердске насчитывается 127 штук.
Примечательно, что в Бердске есть лишь одна яхта, а вот катеров и моторных лодок аж 544. Гидроциклов в Бердске 19. В общей сложности владельцы всех транспортных средств должны принести в бюджет Бердска 92 843 000 рублей. Львиная доля налога составляет за автомобили. К слову сказать, есть у жителей Бердска и 115 таких машин, которые состоят на особом учете в Минпромторге. Речь идет об очень дорогих экземплярах, к которым применяется повышенный коэффициент налогообложения.
В числе таких автомобилей числятся - Audi A5 40 TDI quattro, BMW320i xDrive, Cadillac Escalade, Chrysler Pacifica, Genesis G80 Luxury, Jeep Cherokee и Land Rover.