Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске 115 бизнесменов разъезжают на роскошных автомобилях из «золотого» списка Минпромторга России

7:56:1210/7/2021Фото: pixabay
0

В общей сложности владельцы всех транспортных средств должны принести в бюджет города 92 843 000 рублей. Львиная доля налога - это автомобили. Больше всего потратят на налоги владельцы Audi A5 40 TDI quattro, BMW320i xDrive, Cadillac Escalade.

Роскошные автомобили е редкость в Бердске

Многим россиянам сегодня доступна покупка автомобиля. Чаще всего бердчане выбирают скромные автомобили по средней рыночной цене от 200 000 рублей. Однако согласно данным налоговой службы, в Бердске есть владельцы очень дорогих автомобилей.

Как стало известно, «Курье.Среда» всего в Бердске транспортными средствами владеют 29 636 человек. Но заплатить налоги за них обязаны немного меньше бердчан - 28 954. Это связано с тем, что к некоторым транспортным средствам горожан применены налоговые льготы. Стоит отметить, что всего на жителей Бердска зарегистрировано 40 757 автомобилей, 630 лодок и катеров, а также три вертолета. Но налог заплатят лишь за 39 891 транспортных средств.

При этом из общей массы автомобилей - 35 114 легковушки. На мотоциклах и мотороллерах в городе гоняют лишь 912 человек, а вот грузовичков в Бердске - 2508. Среди бердчан пользуются спросом и снегоходы, мотосани. Такой экзотики в Бердске насчитывается 127 штук.

Примечательно, что в Бердске есть лишь одна яхта, а вот катеров и моторных лодок аж 544. Гидроциклов в Бердске 19. В общей сложности владельцы всех транспортных средств должны принести в бюджет Бердска 92 843 000 рублей. Львиная доля налога составляет за автомобили. К слову сказать, есть у жителей Бердска и 115 таких машин, которые состоят на особом учете в Минпромторге. Речь идет об очень дорогих экземплярах, к которым применяется повышенный коэффициент налогообложения.

В числе таких автомобилей числятся - Audi A5 40 TDI quattro, BMW320i xDrive, Cadillac Escalade, Chrysler Pacifica, Genesis G80 Luxury, Jeep Cherokee и Land Rover.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
автомобильналог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На какой машине ездите вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания
7:41:46 10/7/2021
В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания
БердскВ р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей
7:27:58 10/7/2021
В р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей
Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем
7:17:57 10/7/2021
Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем
БердскВ Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом
7:11:47 10/7/2021
В Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом
Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката
7:04:53 10/7/2021
Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката
Главное блюдо меню Нового 2022 года: какой чудодейственное действо совершить, чтобы все были здоровы и счастливы
7:00:43 10/7/2021
Главное блюдо меню Нового 2022 года: какой чудодейственное действо совершить, чтобы все были здоровы и счастливы
Сергей Шойгу наказал военных, которые отправили почетный караул на венчание четы Романовых
6:31:49 10/7/2021
Сергей Шойгу наказал военных, которые отправили почетный караул на венчание четы Романовых
Из-за избиения заключенного в колонии Ефремова возбудили уголовное дело
6:08:40 10/7/2021
Из-за избиения заключенного в колонии Ефремова возбудили уголовное дело
БердскВ Бердске установили новую игровую зону у «Содружества»
5:54:27 10/7/2021
В Бердске установили новую игровую зону у «Содружества»
Моргенштерн с женой появились на публике без обручальных колец
5:41:04 10/7/2021
Моргенштерн с женой появились на публике без обручальных колец