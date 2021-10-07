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Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката

7:04:5310/7/2021Фото: ТК LIFE SHOT
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6 октября его должны были допросить следователи.

Тимур Бекмансуров

Вчера, 6 октября, пермского стрелка должны были допросить, но молодой человек отказался от адвоката, сообщает следственный комитет.

Еще один источник из силовиков, отметил, пока что ведомство не хочет комментировать происходящее. Отметим, что недавно молодой человек вышел из комы и первое время вообще не мог разговаривать, потом общение перешло путем записок. Сейчас Тимур уже может общаться как прежде, и он до сих пор находится в больнице.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда», 20 сентября ближе к 10 утра, стало известно о том, что в Пермском университете открыли стрельбу. Позднее была установлена личность нападавшего. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате атаки погибли 6 человек. Стрелок жив и находится в тяжелом состоянии. На следующий день, 21 сентября, он перенес несколько операций, ему ампутировали левую ногу.

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следствиепострадавшиестрельба в Перми
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