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В р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей

7:27:5810/7/2021,Алина БуроваФото: Администрации р.п.Линево
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Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Новосибирской области.

Яков Ландайс оставил кресло главы рабочего поселка Линево в 2021 году

На бывшего главу муниципального образования р.п.Линево 68-летнего Якова Ландайса завели уголовное дело, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий. Об этом «Курьер. Среда» стало известно сегодня, 7 октября.

Как рассказал редакции нынешний глава поселка Дмитрий Грушевой, об уголовном деле он знает, однако о деталях предпочел не говорить.

- Я к этому никак не отношусь и я считаю, что это дело правоохранительных органов, - заявил Дмитрий Грушевой 7 октября.

Выяснилось, что уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, в сентябре и декабре 2018 года администрация муниципального образования и юридическое лицо заключили муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, по результатам размещения закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Цена договоров составила свыше 8 млн рублей. Подрядчик выполнил работы по строительству этих объектов и подписал акты о приемке выполненных работ, которые передал в администрацию рабочего поселка. В нарушение требований законодательства и заключенных контрактов, фигурант по делу, не дождавшись положительных заключений экспертиз, в октябре 2018 года и январе 2019 года подписал акты о приемке выполненных работ, а также платежные поручения о перечислении в пользу организации из средств бюджета денежных средств в сумме свыше 8 млн рублей, чем причинил материальный ущерб администрации поселка городского типа в Новосибирской области.

Как прокомментировали в следственном комитете Новосибирской области, в настоящее время следователем территориального следственного органа проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что Яков Ландайс неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в марте 2012 года его заподозрили в получении взятки. В 2014 году уголовное дело закрыли в связи с отказом государственного обвинителя. В 2020 году экс-главу Линево привлекли к ответственности за нецелевое использование бюджетных денег. Тогда чиновник выплатил штраф в размере 20 тысяч рублей.

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