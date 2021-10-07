Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем

6 октября экс-прима поделилась в своем инстаграм-профиле, что она безмерно счастлива с новым мужчиной. Многочисленные видео сторис тому подтверждение. Теперь подписчики знают, что избранника зовут Владимир. А Волочкова шутливо удивляется, что инициалы пары схожи с буквами на номерах ее майбаха. Собственно, мужчина активно возит Анастасию по всем ее важным делам.
Напомним, у балерины в близком окружении уже были: олигарх, строитель, блогер, системный администратор, охранник и теперь вот, по слухам, работник железных дорог.
Таким образом, есть вероятность, что Настя обзавелась не только новым мужчиной, но и новым личным водителем.