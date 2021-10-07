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07.10
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Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем

7:17:5710/7/2021Фото: Инстаграм volochkova_art
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Прима безумно счастлива с новым возлюбленным.

Волочкова везде со своим новым мужчиной

6 октября экс-прима поделилась в своем инстаграм-профиле, что она безмерно счастлива с новым мужчиной. Многочисленные видео сторис тому подтверждение. Теперь подписчики знают, что избранника зовут Владимир. А Волочкова шутливо удивляется, что инициалы пары схожи с буквами на номерах ее майбаха. Собственно, мужчина активно возит Анастасию по всем ее важным делам.

Радостные истории Анастасии


Напомним, у балерины в близком окружении уже были: олигарх, строитель, блогер, системный администратор, охранник и теперь вот, по слухам, работник железных дорог.

Таким образом, есть вероятность, что Настя обзавелась не только новым мужчиной, но и новым личным водителем.

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