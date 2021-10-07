В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания

На днях 19-летний и 22-летний жители Улан-Удэ выпивали в одном из баров города на улице Гагарина. Перед закрытием заведения они нагло отказались покидать бар, сообщили в СК РФ по Бурятии 7 октября.
Один из последних посетителей, по совместительству знакомый хозяина, сделал им замечание и попросил уйти. Однако вместо этого обвиняемые избили его, но так и не ушли, а продолжили пить. Пострадавший заново повторил свою просьбу, но получил такой же ответ, как в первый раз, только жестче. Они нанесли ему множество ударов руками, ногами и металлическим табуретом по голове, туловищу и конечностям, сообщают в следственном комитете.
Молодой человек, которому было 23 года, пытался защищаться, схватил нож и ударил в грудь одного из нападавших. Хулиганы убежали из бара и вызвали скорую помощь из-за ножевого ранения, но не сказали ни слова об избитом мужчине в баре. Тот, как выяснилось позже, скончался через некоторое время от полученных травм.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего).