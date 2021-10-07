Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске за прошедшую неделю горожане 42 раза жаловались на отсутствие отопления

8:10:1010/7/2021Фото: Pixabay
0

Директор КБУ отметил, что отопительный сезон начался без проблем.

Поступило 42 обращения по поводу подачи отопления

Как отмечают власти города, к ним поступило 42 обращения за прошлую неделю. Как отметила начальник отдела Юлия Линк, среди больше всего требований и возмущений были по поводу отсутствия тепла в квартирах по адресам: ул. Горького 1, ул. Островского 64, ул. Попова 35 и территория санатория «Бердский» 7А. Все обращения были направлены в профильные подразделения, которые оперативно решили данную проблему.

Как отметил директор МУП «КБУ» города Бердска Анатолий Пронюшкин, начало отопительного сезона прошло без особых вопросов, вызывающих опасения. Да, были частные повреждения на теплотрассе, которые уже устранены. Он также отметил, что был рассмотрен вопрос с отсутствием отопления в отделении ЗАГС города Бердска. Причина в том, что необходимо было просто открыть задвижку на трубе теплотрассы в здании, где располагается учреждение. В настоящее время проблема устранена.

Также вопросы и требования поступали на минувшей неделе и в отдел энергетики и ЖКХ Бердска. Все проблемы удалось решить даже с выездом на места происшествия, рассказала начальник отдела Татьяна Золотухина.

Ниже нормативных температур в жилых помещениях зафиксировано не было. Добавим, управляющими компаниями эти обращения поставлены на контроль и оперативно отработаны. Специалистами отдела продолжается проверка входных групп многоквартирных жилых домов и целостности окон в подъездах.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отоплениепроблемыБердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А у вас были проблемы с подключением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске за прошедшую неделю горожане 42 раза жаловались на отсутствие отопления
8:10:10 10/7/2021
В Бердске за прошедшую неделю горожане 42 раза жаловались на отсутствие отопления
БердскВ Бердске 115 бизнесменов разъезжают на роскошных автомобилях из «золотого» списка Минпромторга России
7:56:12 10/7/2021
В Бердске 115 бизнесменов разъезжают на роскошных автомобилях из «золотого» списка Минпромторга России
В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания
7:41:46 10/7/2021
В Улан-Удэ хулиганы убили мужчину в баре из-за замечания
БердскВ р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей
7:27:58 10/7/2021
В р.п. Линево на экс-главу Якова Ландайса снова завели уголовное дело. Превысил полномочия на 8 млн рублей
Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем
7:17:57 10/7/2021
Новый ухажер Анастасии Волочковой работает у нее личным водителем
БердскВ Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом
7:11:47 10/7/2021
В Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом
Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката
7:04:53 10/7/2021
Тимур Бекмансуров, который расстрелял 6 человек в пермском университете, отказался от адвоката
Главное блюдо меню Нового 2022 года: какой чудодейственное действо совершить, чтобы все были здоровы и счастливы
7:00:43 10/7/2021
Главное блюдо меню Нового 2022 года: какой чудодейственное действо совершить, чтобы все были здоровы и счастливы
Сергей Шойгу наказал военных, которые отправили почетный караул на венчание четы Романовых
6:31:49 10/7/2021
Сергей Шойгу наказал военных, которые отправили почетный караул на венчание четы Романовых
Из-за избиения заключенного в колонии Ефремова возбудили уголовное дело
6:08:40 10/7/2021
Из-за избиения заключенного в колонии Ефремова возбудили уголовное дело