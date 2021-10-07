В Бердске за прошедшую неделю горожане 42 раза жаловались на отсутствие отопления

Как отмечают власти города, к ним поступило 42 обращения за прошлую неделю. Как отметила начальник отдела Юлия Линк, среди больше всего требований и возмущений были по поводу отсутствия тепла в квартирах по адресам: ул. Горького 1, ул. Островского 64, ул. Попова 35 и территория санатория «Бердский» 7А. Все обращения были направлены в профильные подразделения, которые оперативно решили данную проблему.
Как отметил директор МУП «КБУ» города Бердска Анатолий Пронюшкин, начало отопительного сезона прошло без особых вопросов, вызывающих опасения. Да, были частные повреждения на теплотрассе, которые уже устранены. Он также отметил, что был рассмотрен вопрос с отсутствием отопления в отделении ЗАГС города Бердска. Причина в том, что необходимо было просто открыть задвижку на трубе теплотрассы в здании, где располагается учреждение. В настоящее время проблема устранена.
Также вопросы и требования поступали на минувшей неделе и в отдел энергетики и ЖКХ Бердска. Все проблемы удалось решить даже с выездом на места происшествия, рассказала начальник отдела Татьяна Золотухина.
Ниже нормативных температур в жилых помещениях зафиксировано не было. Добавим, управляющими компаниями эти обращения поставлены на контроль и оперативно отработаны. Специалистами отдела продолжается проверка входных групп многоквартирных жилых домов и целостности окон в подъездах.