Российские магазины рискуют остаться без пакетированных соков

Российские компании по производству соков попросили руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина вмешаться в ситуацию и не допустить усиления контроля за ввозом пищевой продукции из Китая.
Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков заявил, что Роспотребнадзор не уведомил ФТС о сроках таможенных проверок и особых кодов.
Глава "Союзнапитков" предупредил, что партии соков и фруктов могут испортиться. Он же добавил, что только 30% сырья имеет внутреннее происхождение, всё остальное — импорт. Например, 87,8 тысячи тонн яблочного концентрата в прошлом году ввозили из Китая. И он незаменим, заявляют производители. Соответственно, могут возникнуть перебои в производстве.
Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию. Есть подозрения, что с нехваткой сырья также могут столкнуться производители части молочной продукции и кондитерских изделий.