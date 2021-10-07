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Российские магазины рискуют остаться без пакетированных соков

8:42:2910/7/2021Фото: Pixabay
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Производители пожаловались на перебои ввоза яблочного концентрата и замороженных фруктов.

Проблему стоит решить до наступления новогодних праздников

Российские компании по производству соков попросили руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина вмешаться в ситуацию и не допустить усиления контроля за ввозом пищевой продукции из Китая.

Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков  заявил, что Роспотребнадзор не уведомил ФТС о сроках таможенных проверок и особых кодов.

Глава "Союзнапитков" предупредил, что партии соков и фруктов могут испортиться. Он же добавил, что только 30% сырья имеет внутреннее происхождение, всё остальное — импорт. Например, 87,8 тысячи тонн яблочного концентрата в прошлом году ввозили из Китая. И он незаменим, заявляют производители. Соответственно, могут возникнуть перебои в производстве.

Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию. Есть подозрения, что с нехваткой сырья также могут столкнуться производители части молочной продукции и кондитерских изделий.

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сокизадержки продукты
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