В России новый страшный рекорд по заболеваемости коронавирусом

На 7 октября, в России выявлено еще 27 550 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 924 летальных исхода. Добавим, за сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек.
Отметим, что больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (5404), Санкт-Петербурге (2418) и Московской области (1454).
Всего в стране было выявлено 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 летальных исходов, выздоровели 6 799 230 человек.
Напомним, 6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что общефедерального локдауна из-за коронавируса в России не будет. Также председатель СФ отметила, что в России пока что не будет и всеобщей принудительной вакцинации.
А вот 5 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы распространения коронавируса в России приближаются к «негативному рубежу» в 30 тыс. новых случаев в сутки. По ее словам, темпы прироста новых случаев выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.