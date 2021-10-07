Сфера услуг – аутсайдер по доле вакцинации от коронавируса в регионе

В связи с этим оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможность введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Это может коснуться порядка 270 тысяч человек.
О работе по противодействию распространению COVID-19 рассказал в ходе брифинга 7 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Как отметил министр, в регионе уже вторую неделю отмечается ежедневный рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что министерством развернута широкая сеть пунктов вакцинации, сформированы мобильные бригады для выездной вакцинации сотрудников на предприятиях, темпы вакцинации остаются недостаточными для формирования популяционного иммунитета.
«Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», – отметил Константин Хальзов. Речь идет в частности, об общепите, ЖКХ, транспорте, торговле и других сферах услуг.
Министр подтвердил, что в настоящее время оперативный штаб рассматривает вопрос введения обязательной вакцинации для профессиональных групп с повышенным риском заболевания – это может касаться порядка 270 тысяч человек. Также прорабатывается вопрос о введении доступа на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в общественные места по QR-кодам. Конкретные решения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции будут основываться на анализе текущей эпидситуации и рекомендациях главного санитарного врача Новосибирской области.
Напомним, что в регион поступило более 1 млн 175 тысячи доз вакцин. Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 757 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 712 тысячи.
В регионе создана вся необходимая инфраструктура для наращивания темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.
С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области