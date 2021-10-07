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В Бердске банкрот МК «Сибиряк» должен кредиторам порядка 60 млн рублей: В очереди за деньгами стоит муниципальный КБУ

9:59:5810/7/2021,Анастасия СолодковаФото: novosibirsk.n1.ru
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В Комбинате бытовых услуг не верят, что 17,6 млн рублей удастся взыскать, несмотря на решение суда. У обанкротившейся компании на берегу Бердского залива пока не нашли столько имущества.

Элитный жилой комплекс МК "Сибиряк" расположен на берегу Бердского залива
Сюжет: Вода Кожина
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В Новосибирске 13 октября состоится второе собрание кредиторов «Международного комплекса «Сибиряк», расположенного в Речкуновской зоне Бердска и признанного банкротом. А через три дня состоится очередной арбитражный суд о продлении процедуры инвентаризации имущества «Сибиряка» перед процедурой оценки и продажи его с торгов. Поэтому пока невозможно сказать, кто из кредиторов сможет получить деньги, которые им задолжал МК «Сибиряк».

- У должника нет кредиторов первой и второй очереди — по зарплате и возмещению морального вреда. Сейчас проводятся мероприятия, устанавливается имущество, будут проведены торги. Пока сложно ответить, кому из кредиторов вернут долги. Все зависит от рынка, от стоимости реализации имущества, - пояснила «Курьер.Среда» 7 октября конкурсный управляющий МК «Сибиряк» Екатерина Разманова.

В списке несколько кредиторов, в основном это предприятия, поставлявшие МК «Сибиряк» коммунальные услуги. В их числе муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска. Ему «Сибиряк» должен 17,6 млн рублей за потребленную за несколько лет воду элитным жилым комплексом. Такую сумму назвал суд. Но сейчас имущество МК, по предварительным данным стоит в три раза дешевле. Как сказано в документах суда, «установлено наличие зарегистрированных за должником объектов недвижимого имущества в виде помещения автостоянки и двух нежилых помещений, кадастровая стоимость имущества составляет 6 238 000 рублей.

Директор КБУ Анатолий Пронюшкин не надеется вернуть предприятию деньги. По его оценке, эти деньги, скорее всего, окажутся невозможными к взысканию. Всего же потребители — как юридические, так и физические лица — на 7 октября 2021 года должны Комбинату бытовых услуг свыше 150 млн рублей. Подробности об этом — в ближайшее время.

Банкрот с уголовным прошлым

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ЗАО«Международный комплекс «Сибиряк» 12 июля 2021 года. Назначен конкурсный управляющий на полгода. А 28 сентября арбитраж удовлетворил заявление бердского Комбината о включении суммы 17 644 293 рублей 77 копеек в реестр требований кредиторов должника. Кроме КБУ в списке кредиторов ФГУП «УЭВ», налоговая инспекция и ООО «ДИС» с требованием 43,5 млн рублей.

«Сибиряка» и КБУ состязаются в судах с 2018 году. Три года назад было возбуждено уголовное дело в отношении тогдашнего директора КБУ Александра Кожина и генерального директора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова. По версии следствия, элитный жилой комплекс на берегу Бердского залива потреблял воду без учета и оплаты. При этом Кожин якобы снизил задолженность «Сибиряка» со 170 млн до 380 тыс. рублей. В ходе судебного процесса после ряда экспертиз сумма ущерба КБУ стала 75 млн. Но взыскивает Комбинат задолженность в порядке гражданского судопроизводства.

В мае 2018 года КБУ обратился в суд с иском к «Сибиряку» с требованием вернуть 63 млн рублей. Новосибирский арбитраж в 2020-м вынес решение о том, что МК должен вернуть Комбинату 57 млн рублей. Но апелляционный арбитраж в Томске снизил сумму задолженности до 5,7 млн. КБУ, не согласившись с решением, подал кассацию. И в январе 2021 года размер долга по решению суда составил 17 635 631 рублей. Стоит отметить, что при новом рассмотрении иска бердских коммунальщиков суд удовлетворил их требования частично (КБУ требовал взыскать с МК «Сибиряк» 45 663 760 рублей).

Опротестовывать последнее решение бердский Комбинат бытовых услуг не стал, внеся эту сумму долга в реестр требований кредиторов.

справка

ЗАО МК «Сибиряк», зарегистрированное 3 июня 1994 года по адресу: Бердск, Речкуновская зона отдыха, за время существования представляло свои интересы в арбитражном суде в качестве одной из сторон по 42 делам. По двум судебным делам юридическое лицо выступало в качестве истца, в качестве ответчика – по 40. Последнее арбитражное дело, непосредственно относящееся к контрагенту, было зарегистрировано 19 апреля 2021 года, в качестве истца в нем выступало ФГУП «УЭВ».

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