В Бердске жители многоэтажки задыхаются от вони и сходят с ума от лая 30 собак в квартире на ул. К. Маркса

На передержку животных в квартире многоквартирного дома по адресу ул. Карла Маркса, 62 пожаловались жильцы.
Как рассказала «Курьер.Среда» Оксана Медведкова, на первом этаже многоэтажки живет женщина, которая в своей квартире создала приют бездомных животных. На прошлой неделе женщине привезли около 30 собак разных пород. Теперь жильцы дома не могут спать по ночам из-за пронзительного лая собак. Из «питомника» доносится и нестерпимая вонь. Кроме того, матери боятся отпускать своих детей на улицу, ведь нет гарантии на то, что какая-нибудь из четвероногих не выскочит и не загрызет ребенка.
- У нас там дети ходят. Мало ли что! - произнесла Оксана Медведкова 7 октября.
По словам Оксаны, она наравне с другими жителями дома обращалась в полицию. Дверь правоохранителям женщина с собаками не открыла. В доме имеется и собственный участковый, но как призналась Оксана, толку от этого мало.
- Я к нему подходила и спрашивала о том, были ли предприняты действия потому что собак приехала целая газель. Там комната итак в антисанитарийных условиях была. Не видела, чтобы этих собак выгуливали, за кошкам выносили лоток. Спросила у участкового, как долго здесь будут собаки. На это полицейский ответил, что мне якобы больше всех надо,- привела разговор с участковым Медведкова.
Бердчанка в отчаянии просит помощи через СМИ. Женщина подала заявления во всевозможные инстанции, но в ответ получила тишину.
- Нам некому помочь. Мы написали письмо в администрацию города. Никто с нами не связывался. Помочь никак не могут,- высказалась горожанка.
Отметим, что согласно закону, при домашних животных владельцам необходимо соблюдать общие требования к их, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.