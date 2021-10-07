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В Бердске жители многоэтажки задыхаются от вони и сходят с ума от лая 30 собак в квартире на ул. К. Маркса

10:44:3410/7/2021,Алина БуроваФото: 2ГИС
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Как говорят жильцы, питомник в однокомнатной квартире образовала одна женщина. Животных никто не выгуливает. Смрад от испражнений доносится до верхних этажей. Дети не могут ступить за порог, так как боятся, что животное выпрыгнет и загрызет ребенка.

Дом расположен почти в центре города. В нём есть участковый пункт полиции

На передержку животных в квартире многоквартирного дома по адресу ул. Карла Маркса, 62 пожаловались жильцы.

Как рассказала «Курьер.Среда» Оксана Медведкова, на первом этаже многоэтажки живет женщина, которая в своей квартире создала приют бездомных животных. На прошлой неделе женщине привезли около 30 собак разных пород. Теперь жильцы дома не могут спать по ночам из-за пронзительного лая собак. Из «питомника» доносится и нестерпимая вонь. Кроме того, матери боятся отпускать своих детей на улицу, ведь нет гарантии на то, что какая-нибудь из четвероногих не выскочит и не загрызет ребенка.

- У нас там дети ходят. Мало ли что! - произнесла Оксана Медведкова 7 октября.

По словам Оксаны, она наравне с другими жителями дома обращалась в полицию. Дверь правоохранителям женщина с собаками не открыла. В доме имеется и собственный участковый, но как призналась Оксана, толку от этого мало.

- Я к нему подходила и спрашивала о том, были ли предприняты действия потому что собак приехала целая газель. Там комната итак в антисанитарийных условиях была. Не видела, чтобы этих собак выгуливали, за кошкам выносили лоток. Спросила у участкового, как долго здесь будут собаки. На это полицейский ответил, что мне якобы больше всех надо,- привела разговор с участковым Медведкова.

Бердчанка в отчаянии просит помощи через СМИ. Женщина подала заявления во всевозможные инстанции, но в ответ получила тишину.

- Нам некому помочь. Мы написали письмо в администрацию города. Никто с нами не связывался. Помочь никак не могут,- высказалась горожанка.

Отметим, что согласно закону, при домашних животных владельцам необходимо соблюдать общие требования к их, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

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