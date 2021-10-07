В полиции потребовали денег за дежурство у депутата горсовета Новосибирска

ГУ МВД по Новосибирской области решили наказать организаторов акции в поддержку Навального 31 января и потребовали с Картавина и Ханова выплатить деньги за то, что сотрудники полиции вышли на работу в день проведения мероприятия.
Иск был подан еще 19 августа. В нем сообщается, что по требованию ГУ МВД должно получить 3,02 миллиона рублей за отработавших рабочий день сотрудников полиции. Предварительное заседание уже прошло, далее рассмотрение дела будет проводится на заседании 20 октября.
- Извещение я нашел сейчас, от 17 сентября, срок хранения — неделя. Но кроме этого Гражданский процессуальный кодекс обязывает истца извещать ответчика об иске одновременно с судом. И эти материалы были направлены только в октябре, - рассказал Картавин для Тайга.инфо.
31 января во время акции протеста Картавин и Ханов находились в ИВС за призывы к публичному мероприятию. Кроме денег на зарплаты сотрудников МВД требует возместить затраты на бензин — порядка 13 тысяч рублей.