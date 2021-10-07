Сильная молитва на исполнение желания в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2021 года

Праздный день 14 октября отмечен Покровом Пресвятой Богородицы. Приблизительно с 12 века от отмечается на Руси, по указу князя Боголюбского Андрея.
По преданию, в этот день в храм явилась Богородица в сопровождении ангелов. То были два Иоанна- Богослов и Предтечи. Богородица сняла с себя омофор и накрыла им людей, что молились тогда в храме. Люди молились о том, чтобы уберегла она их от осаждавших город врагов. В противном случае городу и жителям грозила неминуемая гибель. После того как Богородица раскинула свой покров, враги отступили, ибо налетевший ураган потопил их корабли у берегов.
По другой версии, истоки празднования идут к странствиям Пресвятой Богородицы. Однажды, забывшие о сострадании жители, не предоставили ей кров, в одной из деревень, и прогнали прочь путницу. Проезжавший в это время мимо, пророк Илья, увидев подобное, разгневался и решив наказать жителей деревни, напустил на них небывалый ливень, что мог утопить деревню. Но, Дева Мария сжалилась над поселением, и раскинула над ним покров, что укрыл его от потоков воды. Жители были благодарны, и вспомнили они о забытом сострадании. Более никогда в той деревне путников не прогоняли.
Издавна люди считали, что день этот обладает особой силой, поэтому часто на него приходились ритуалы и обряды. Чаще всего, девушки гадали на суженого, ставя с утра свечу в храме. Кто раньше поставит- у того и шансы выше выйти замуж в текущем году. Еще, с этого дня наступало время свадеб, и пекли блины, которые считались символом солнца. При этом, первый блин делили на число углов в доме, и раскладывали кусочки в них. Так задабривали Домового.