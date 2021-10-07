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07.10
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Россиянам рассказали, как не разориться на отоплении

10:45:5610/7/2021Фото: Pixabay
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Эксперты ЖКХ предоставили россиянам подсказки на холодное время года.

Следуя инструкциям, получится сохранить и тепло в доме, и деньги в кошельке

Илья Рыбальченко, эколог, инженер-физик, автор учебника "Управление ЖКХ" и Виктор Федорук, ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения "За права человека", рассказали, что сократить размер платежей за отопление можно, если отслеживать теплопотери в доме.

Они отметили, жителям нужно внимательно следить за тем, что происходит в доме с форточками, дверями, с их открытием.

По словам Рыбальченко, плата за отопление растёт из-за открытых в квартирах окон, так как в этом случае тепло в дом постоянно накачивается, а теплосчётчик крутит обороты очень активно. Также он добавил, по правилам в квартире должно быть 20 градусов и 18 градусов — в угловой комнате. Однако иногда из-за неправильной регулировки дома бывает 25–26 градусов. Кроме того, важно закрывать окна на лестничных площадках и подъездную дверь, иначе получается "тепловая труба".

А вот Федорук заявил, что именно управляющие компании должны качественно подготавливать дом к зиме, чтобы не было щелей и вся ответственность на них. Окна на лестничной площадке должны быть остеклены не в одно, а в два стекла, как положено, чтобы создавать тепловой барьер и не топить улицу.

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