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07.10
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В Новосибирске 35 девушек решили заработать на своей девственности

11:42:3010/7/2021
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«Продавцам» от 18 до 27 лет, каждая из них рассказывает о причинах своего решения и дальнейших действиях в случае «удачной» сделки.

В Новосибирске девушки предлагают заплатить за потерю девственности

В Новосибирске 35 девушек продают свою невинность по объявлению на сайте First Night . Данный портал создан специально для тех, кто собирается познакомиться с девственницами поближе и заплатить за это деньги.

В России самое большое число желающих продать девственниц — более 1 тысячи. Самая младшая из подавших объявление - 18-летняя девственница, самые возрастные — две девушки из Новосибирска, которым по 27 лет.

На сайте чаще всего встречаются студентки, которые указывают причину продажи невинности — деньги в помощь родным. Некоторые хотят найти состоятельного партнера, который поможет выбраться из глубинки.

В объявлениях часто указываются спортивные навыки — многие пишу, что занимаются танцами, видимо, это добавляет привлекательности для потенциального покупателя.

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