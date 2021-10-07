В Новосибирске 35 девушек решили заработать на своей девственности

В Новосибирске 35 девушек продают свою невинность по объявлению на сайте First Night . Данный портал создан специально для тех, кто собирается познакомиться с девственницами поближе и заплатить за это деньги.
В России самое большое число желающих продать девственниц — более 1 тысячи. Самая младшая из подавших объявление - 18-летняя девственница, самые возрастные — две девушки из Новосибирска, которым по 27 лет.
На сайте чаще всего встречаются студентки, которые указывают причину продажи невинности — деньги в помощь родным. Некоторые хотят найти состоятельного партнера, который поможет выбраться из глубинки.
В объявлениях часто указываются спортивные навыки — многие пишу, что занимаются танцами, видимо, это добавляет привлекательности для потенциального покупателя.