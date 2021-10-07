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Бастрыкин наградит жестоко избитого приезжими в метро москвича, заступившегося за девушку

11:57:0210/7/2021Фото: OZON
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Медали "Доблесть и отвага" удостоят Романа Ковалева, пострадавшего в вагоне столичного метрополитена. Хулиганы арестованы.

Медаль вручена пострадавшему в метро за то, что вступился за девушку

Александр Бастрыкин, возглавляющий СКР принял решение наградить Романа Ковалева медалью за то, что он не побоялся вступиться за девушку в метро.

Три человека в пьяном виде в метро избили Ковалева так, что у него было диагностировано повреждение глаза. Как пояснили в пресс-службе СКР, молодой человек "проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку".

- Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Главой СК России принято решение о награждении пострадавшего, проявившего неравнодушие и храбрость, ведомственной медалью «Доблесть и отвага», - сообщается на сайте СКР.

Как сообщал "Курьре.Среда", 4 октября в метро Москвы между станциями  "Измайловская" и "Первомайская" три хулигана избили мужчину, видео нападения попало в сеть - на нем видно, что злоумышленник бил пострадавшего ногой в лицо, при этом весь вагон был в крови. Нападавших задержали по горячим следам, по решению суда их поместили в СИЗО.

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