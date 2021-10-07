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07.10
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В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию от коронавируса 

11:29:0510/7/2021Фото: pixabay.com
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Заболеваемость в регионе растет, а темпы вакцинации далеки до формирования коллективного иммунитета.

Ограничения ужесточают из-за роста заболеваемости
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области растет на фоне низких темпов вакцинации. До коллективного иммунитета еще далеко. Поэтому не исключается возможность введения обязательной вакцинации для работников сфер услуг, сообщили в региональном правительстве 7 октября. Речь идет о работниках общепита, ЖКХ, транспорта, торговли - тех, что контактируют с людьми.

-Оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможность введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Это может коснуться порядка 270 тысяч человек, - отметили в пресс-службе.

Также изучается вопрос о введении доступа на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в общественные места по QR-кодам. Все решения будут приняты на основе анализа эпидситуации и по рекомендации главного санитарного врача Новосибирской области.

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