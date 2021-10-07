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Развитие России до 2030 года на 4,6 трлн рублей утвердило правительство

12:14:0810/7/2021Фото: Flickr
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В кабмине проработаны новые идеи по направлениям - строительство, экология, технологии, цифровизация и многим другим. Из 250 предложенных идей выбрано 42, которые вошли в план.

Правительство продумывает идеи для развития экономики страны

В правительстве РФ разработаны новые инициативы, по которым экономика страны должна стать более эффективной и прибыльной. Пять рабочих групп провели анализ 250 идей, из которых выбрали 42, наиболее соответствующие запросам граждан России.  Распоряжение по утверждению их полного перечня подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Документ опубликован 7 октября.

Каждая из предложенных идей соответствует ряду важных критериев - отвечает на реальные запросы граждан, даёт ощутимые результаты в плане улучшения качества жизни, помогает достичь национальных целей развития и не дублирует уже существующие мероприятия, представленные, например, в нацпроектах.

Инициативы, включённые в перечень, распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Проекты социального блока – всего их десять – ориентированы на сбережение здоровья людей, создание возможностей для самореализации и личностного роста. По треку «Строительство» – в него вошли семь инициатив – основной акцент сделан на обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для жизни.

Ещё одно важное направление – «Экология» – представлено четырьмя инициативами. Речь идёт о переработке отходов и бережной добыче минеральных ресурсов, снижении выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов. Раздел «Цифровая трансформация» включает пять инициатив, которые, в частности, позволят упростить взаимодействие граждан с госорганами.

Блок «Технологический рывок» лидирует по количеству инициатив. В него вошли 15 проектов из различных сфер – от агросектора до атомной энергетики и электротранспорта. Они ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов.

Наконец, меры из раздела «Государство для граждан» помогут сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделать их более внимательными к запросам граждан.

Для каждой инициативы обозначены конкретные результаты на двух горизонтах планирования – до 2024 и до 2030 годов. Это поможет дать точную оценку эффективности работы по каждому направлению.

На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Также планируется привлекать частные инвестиции.

Правительственные инициативы станут мощным стимулом для социально-экономического развития страны, дополнят уже действующие механизмы достижения национальных целей, обозначенных Президентом, а также повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам - сообщают на сайте правительства РФ.

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технологииновые идеивведение в жизньПравительство РФМихаил Мишустин
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