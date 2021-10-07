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07.10
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Пауло Коэльо представил свою новую книгу с культовыми романами

12:58:3010/7/2021Фото: EPA/LAURENT GILLIERON
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Бразильский писатель, который популярен в России, признался, что любит Пушкина и Достоевского.

Пауло Куэльо

Виртуальная презентация новой книги бразильского писателя Пауло Коэльо прошла 6 октября в ТАСС. Сборник "Коэльо. Избранное" включает в себя культовые романы писателя из Бразилии, «Лучник» (философская притча) - она впервые была опубликована на русском языке в 2021 году. Также в сборнике переизданный «Алхимик» с иллюстрациями.

Писателю задали вопрос, почему не снимаются фильмы по его произведениям, на что он ответил, что сам не дает согласия на экранизации — он хочет, чтобы каждый читатель сам представлял в голове картинку, которую он описывает в книгах

- То есть ты сам себе режиссер, ты сам представляешь эту ситуацию, этот сюжет, этот сценарий, этих персонажей, и ты сам все себе рисуешь, - сказал Коэльо.

На вопрос о своих предпочтениях в русской литературе Коэльо ответил, что любит Пушкина и Достоевского. В России также очень любят и читают Пауло Коэльо, в 2006 году во время поездки по России бразильский писатель смог проехать за 17 дней по Транссибу от Москвы до Владивостока, во время поездки в каждом городе были встречи с читателями, на которые приходили много зрителей, мест в залах для всех не хватало.

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книгипроизведенияписатель из БразилииПауло Коэльо
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