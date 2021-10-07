На выборы президента России в 2024 году бюджет потратит 33 млрд рублей - в полтора раза больше предыдущих трат

Расходы на выборы, которые обычно несет бюджет страны, могут сильно увеличиться к 2024 году — их стоимость запланирована в 33 миллиарда рублей. Данное предложение было внесено в законопроект о бюджете правительством России на 2022-2024 годы.
В декабре был принят закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, по которому на организацию президентских выборов было выделено 19,8 млрд рублей. Теперь эту сумму предлагается повысить более чем в полтора раза — на 13,4 млрд рублей. Это предусмотрено в пояснительной записке, на которую обратил внимание РБК.
В случае, если данное предложение правительства будет принято, сумма расходов на выборы может достичь 33 миллиардов рублей и стать самой большой за всю историю выборов в России.
На выборы президента страны в 2018 году было израсходовано 14,26 млрд рублей из предусмотренных почти 17,7 млрд, в 2012-м — в 10,4 млрд, в 2008-м — в 4,9 млрд, а в 2004-м — в 2,6 млрд.
Как стало известно от юриста Дениса Паньшина, данное увеличение расходов может быть связано с тем, что планируется расширение формата дистанционного электронного голосования.