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07.10
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Тайну самого страшного серийного маньяка по имени Зодиак раскрыли следователи

1:49:1810/7/2021Фото: San Francisco Police Department/AP
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Серийный убийца, действовавший в 60-е годы в США оказался маляром, которого нет в живых уже 3 года.

Маньяк Зодиак отправлял в газеты послания, которые были зашифрованы

Несколько американских следователей-энтузиастов The Case Breakers, которые изучают нераскрытые преступления, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. О заявлении следователей из США пишет Fox News.

Как стало известно от следователей, маньяком оказался маляр с именем Гэри Френсис Пост, он скончался в 2018 году. Раскрыть личность одного из самых страшных и загадочных маньяков, действовавших в США, удалось благодаря показаниям свидетелей, которым удалось выжить, и оставшимся вещдокам.

Также решению загадки о личности маньяка способствовали его письма, которые периодически доставлялись в редакции газет из Сан-Франциско. Как поняли следователи, полное имя преступника стало ключом к разгадке его шифра.

Используя символы, маньяк писал послания в газеты и спустя 51 год после получения удалось прочитать текст одной записки. Это произошло в 2020 году, когда ее удалось расшифровать.

- Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня, — гласит разгаданный текст из записки направленной в газету San Francisco Chronicle

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