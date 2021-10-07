Тайну самого страшного серийного маньяка по имени Зодиак раскрыли следователи

Несколько американских следователей-энтузиастов The Case Breakers, которые изучают нераскрытые преступления, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. О заявлении следователей из США пишет Fox News.
Как стало известно от следователей, маньяком оказался маляр с именем Гэри Френсис Пост, он скончался в 2018 году. Раскрыть личность одного из самых страшных и загадочных маньяков, действовавших в США, удалось благодаря показаниям свидетелей, которым удалось выжить, и оставшимся вещдокам.
Также решению загадки о личности маньяка способствовали его письма, которые периодически доставлялись в редакции газет из Сан-Франциско. Как поняли следователи, полное имя преступника стало ключом к разгадке его шифра.
Используя символы, маньяк писал послания в газеты и спустя 51 год после получения удалось прочитать текст одной записки. Это произошло в 2020 году, когда ее удалось расшифровать.
- Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня, — гласит разгаданный текст из записки направленной в газету San Francisco Chronicle