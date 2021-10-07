Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обвиняемую в мошенничестве на 50 млн рублей экс-замглавы Минпросвещения Ракову доставили в суд для ареста

1:30:3110/7/2021Фото: Минпросвещения
0

Раковой заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 1 октября. Поскольку она не явилась на допрос и не отвечала на звонки, ее объявили в розыск. Но 6 октября она сама явилась в полицию.

Марина Ракова может отправиться в СИЗО

Марину Ракову, экс-замминистра просвещения, доставили в Тверской суд Москвы. Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Если суд согласится с доводами следователя, то ее отправят в СИЗО на два месяца.

Столичный главк МВД возбудил уголовное дело по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". В числе обвиняемых Ракова.

Как сообщал "Курьер.Среда", 30 сентября суд арестовал бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к преступлению, по версии следствия. Напомним, что в судебном заседании они рыдали и вставали на колени.

Раковой же заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 1 октября. Поскольку она не явилась на допрос и не отвечала на звонки, ее объявили в розыск. Но 6 октября она сама явилась в полицию. 5 октября по этому же делу был арестован ее гражданский муж Артур Стеценко. Ракова не признает вину и утверждает, что не скрывалась от следствия.

В октябре 2018 года Марина Ракова стала заместителем министра просвещения России. В марте 2020-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста в связи с назначением вице-президентом Сбербанка. С 4 октября она там уже не работает - ее уволили.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ареств особо крупном размерезамминистрамошенничествоМарина Ракова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посадят бывшую чиновницу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тайну самого страшного серийного маньяка по имени Зодиак раскрыли следователи
1:49:18 10/7/2021
Тайну самого страшного серийного маньяка по имени Зодиак раскрыли следователи
Обвиняемую в мошенничестве на 50 млн рублей экс-замглавы Минпросвещения Ракову доставили в суд для ареста
1:30:31 10/7/2021
Обвиняемую в мошенничестве на 50 млн рублей экс-замглавы Минпросвещения Ракову доставили в суд для ареста
На выборы президента России в 2024 году бюджет потратит 33 млрд рублей - в полтора раза больше предыдущих трат
1:10:26 10/7/2021
На выборы президента России в 2024 году бюджет потратит 33 млрд рублей - в полтора раза больше предыдущих трат
Как связан преподобный Сергий Радонежский и куриный бульон? Кому помогает святой и очень сильная молитва на сегодня и всегда
1:00:45 10/7/2021
Как связан преподобный Сергий Радонежский и куриный бульон? Кому помогает святой и очень сильная молитва на сегодня и всегда
Пауло Коэльо представил свою новую книгу с культовыми романами
12:58:30 10/7/2021
Пауло Коэльо представил свою новую книгу с культовыми романами
Ответственность звезд за рекламу «пирамид» рассмотрит Госдума: Лидеры мнений несут ответственность
12:42:08 10/7/2021
Ответственность звезд за рекламу «пирамид» рассмотрит Госдума: Лидеры мнений несут ответственность
Развитие России до 2030 года на 4,6 трлн рублей утвердило правительство
12:14:08 10/7/2021
Развитие России до 2030 года на 4,6 трлн рублей утвердило правительство
Пик мощной магнитной бури начнется 10 октября 2021. Когда метеопаты ощутят облегчение
12:00:55 10/7/2021
Пик мощной магнитной бури начнется 10 октября 2021. Когда метеопаты ощутят облегчение
Бастрыкин наградит жестоко избитого приезжими в метро москвича, заступившегося за девушку
11:57:02 10/7/2021
Бастрыкин наградит жестоко избитого приезжими в метро москвича, заступившегося за девушку
В Новосибирске 35 девушек решили заработать на своей девственности
11:42:30 10/7/2021
В Новосибирске 35 девушек решили заработать на своей девственности