Обвиняемую в мошенничестве на 50 млн рублей экс-замглавы Минпросвещения Ракову доставили в суд для ареста

Марину Ракову, экс-замминистра просвещения, доставили в Тверской суд Москвы. Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Если суд согласится с доводами следователя, то ее отправят в СИЗО на два месяца.
Столичный главк МВД возбудил уголовное дело по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". В числе обвиняемых Ракова.
Как сообщал "Курьер.Среда", 30 сентября суд арестовал бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к преступлению, по версии следствия. Напомним, что в судебном заседании они рыдали и вставали на колени.
Раковой же заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 1 октября. Поскольку она не явилась на допрос и не отвечала на звонки, ее объявили в розыск. Но 6 октября она сама явилась в полицию. 5 октября по этому же делу был арестован ее гражданский муж Артур Стеценко. Ракова не признает вину и утверждает, что не скрывалась от следствия.
В октябре 2018 года Марина Ракова стала заместителем министра просвещения России. В марте 2020-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста в связи с назначением вице-президентом Сбербанка. С 4 октября она там уже не работает - ее уволили.